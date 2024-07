Lacalle criticó ausencia de Milei en cumbre del Mercosur: “Si realmente creemos en el bloque, acá deberíamos estar todos”

Lacalle comenzó su discurso solidarizándose con Arce, luego del fallido golpe de Estado ejecutado semanas atrás por algunas divisiones del Ejército.

El presidente Luis Lacalle Pou criticó este lunes la ausencia de su par argentino, Javier Milei, en la cumbre del Mercosur que se realiza en Asunción (Paraguay). En el encuentro Uruguay toma nuevamente la presidencia pro tempore del bloque por seis meses.

"No sería yo si no lo digo. No solo importa el mensaje, es muy importante el mensajero. No voy a menospreciar a nadie, (pero) si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur y si realmente creemos en el bloque, deberíamos estar todos. No me compete opinar sobre temas ajenos, opino como presidente miembro del Mercosur", dijo.

El único mandatario que no se hizo presente fue Milei. Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Santiago Peña (Paraguay) y Luis Arce (Bolivia) dijeron presente en la reunión de este lunes por la mañana. En lugar de Milei, asistió la canciller Diana Mondino.

El mandatario argentino está en Brasil. Este domingo participó del mayor y más influyente foro de derechista del mundo, la Conferencia Política de Acción Conservadora. Durante todo el fin de semana mantuvo encuentros con el expresidente del país anfitrión, Jair Bolsonaro.

Lacalle comenzó su discurso solidarizándose con Arce, luego del fallido golpe de Estado ejecutado semanas atrás por algunas divisiones del Ejército.

"La alteración del orden institucional no importa contra quien sea, si es electo democráticamente. No podemos tener visiones sesgadas según si el gobierno es más o menos afín a nuestro pensamiento", dijo.

🇺🇾🇧🇴Cumbre del Mercosur: Lacalle Pou comenzó su discurso solidarizándose con Luis Arce, presidente de Bolivia, luego del intento de golpe de Estado. "No podemos tener visiones sesgadas según si el gobierno es más o menos afín a nuestro pensamiento", dijo. pic.twitter.com/sDXErkK4eE — Telemundo (@TelemundoUY) July 8, 2024

Diálogo con China

Como ha ocurrido en cada cumbre del Mercosur de la que ha sido parte Lacalle Pou, el mandatario hizo mención a la necesidad de Uruguay de avanzar en acuerdos de libre comercio con otros países y bloques comerciales.

"La propuesta que vamos a hacer en los meses de presidencia pro témpore es retomar el mecanismo de diálogo con China. El planteo de Uruguay de arrancar bilateralmente con China no es caprichoso. Necesitamos avanzar. Nosotros planteamos es que si no hay voluntad de avanzar en conjunto, déjenos arrancar en distintas velocidades. Hubo un cambio de visión en Argentina, eso para nosotros es muy importante, y veo que Brasil expresa la posibilidad de abrirse", valoró Lacalle.

Sobre el tratado de libre comercio entre Mercosur y Unión Europea, que lleva más de 20 años de negociación, Lacalle criticó que la "ideología" ha dificultado el avance, y enfatizó que el Mercosur está más "preparado" para negociar, que el bloque europeo.