Lacalle cuestionó falta de democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela y Maduro lo invitó a debatir: "Ponga usted la fecha y el lugar"

En su discurso en la Celac Lacalle criticó que haya represión y que no se respeten los derechos humanos en varios países y Maduro aseguró que "Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia y de revolución".

Este sábado se desarrolla la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). En ese marco los mandatarios de los países tomaron la palabra, entre ellos el presidente de la República Luis Lacalle Pou.

En su discurso, que duró alrededor de cuatro minutos, Lacalle cuestionó -sentado al lado de Nicolás Maduro- la falta de democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"Uno de los elementos que impulsa y que es plataforma de la Celac es la democracia. La democracia es el mejor sistema que tienen los individuos para ser libres. El estado más puro de una persona es la libertad. Y por eso participar de este foro no significa ser complacientes", empezó diciendo sobre este tema.

"Con el respeto debido, cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos", aseguró Lacalle.

"Nosotros en esta voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela", afirmó Lacalle Pou.

Luego del presidente uruguayo, tomó la palabra el mandatario venezolano Nicolás Maduro. En su discurso, cuestionó las declaraciones de Lacalle y lo invitó a debatir.

"Nosotros creemos profundamente en el diálogo, de diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay: ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia. En Paraguay, en Venezuela y en América Latina y estamos listos para darlo. O lo digo un poco más, si me permiten la pasión, ponga usted presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted López Obrador y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia y de revolución", afirmó Maduro.

Luego, dijo que hay que "pasar la página del divisionismo que se insertó en la América Latina", del "acoso a la revolución venezolana", a lo que ahora se sumó el "acoso incesante a la revolución cubana y nicaragüense". "Ese no es el camino", aseguró. "Tendríamos suficientes piedras que tirar contra alguno de ustedes, pero no vinimos a tirar piedras", consideró Maduro.