Lacalle descartó reducción de la jornada laboral "así como está planteado": "Hay que discutir al mismo tiempo la productividad y el salario"

"Estamos abiertos a discutir", reiteró el mandatario.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este miércoles que no es posible la reducción de la jornada laboral en la forma que lo establece el proyecto de ley del Frente Amplio (FA) y que reclama el Pit-Cnt.

"No, así como está planteado no (es posible). Estamos abiertos a discutir. Hay que estar discutiendo tres cosas al mismo tiempo: la jornada laboral, la productividad y el salario. Porque si no se discuten esas tres cosas al mismo tiempo no es justo ni lógico", respondió el mandatario en rueda de prensa este miércoles.

La reducción de la jornada fue uno de los puntos centrales del discurso del líder de la central sindical durante el paro general parcial de este martes. A propósito, Lacalle definió como "rutinario" la medida sindical.

Por otra parte, Lacalle también respondió al presidente del FA, Fernando Pereira, que horas atrás dijo que el gobierno no ha podido concretar sus objetivos iniciales.

"Fernando Pereira hace su trabajo, que es criticar al gobierno, y lo hace contumazmente. Tratamos de hablar sobre conceptos y criterios objetivos. Si el presidente del Frente Amplio dice esto con respecto a este gobierno, ¿qué dice con respecto a su gobierno? En su gobierno terminó con un déficit fiscal de casi 5% y más de 10% de desempleo. Destruyendo puestos de trabajo. Si usamos la vara objetiva, tendría que hablar muy mal de su gobierno, si habla mal del nuestro", declaró.