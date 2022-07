Lacalle dijo que le parece "totalmente desacertada" sentencia del juez Recarey sobre vacunas anticovid para niños

"Esperemos que la Justicia se decida lo antes posible porque estamos hablando de la vida de los uruguayos", expresó.

El presidente Luis Lacalle Pou visitó este martes el departamento de Paysandú tras la turbonada que afectó varias localidades y viviendas este lunes. El mandatario se mostró conforme con el trabajo realizado y aseguró que van a hacer un "esfuerzo extra" para que no falte el material necesario para las obras que ahora se llevarán adelante.

Consultado por el fallo del juez Alejandro Recarey, que la semana pasada suspendió la vacunación anticovid en la franja etaria de cinco a 13 años, Lacalle Pou fue claro y afirmó que le parece "totalmente desacertada" la sentencia.

"Por supuesto que la acatamos y empezamos a preparar los descargos y recursos. Esperemos que la Justicia se decida lo antes posible porque estamos hablando de la vida de los uruguayos", manifestó.

El mandatario señaló que siempre hubo un respaldo científico a las vacunas y no se avanzó hasta no tenerlo. "Esto no es sacarnos responsabilidad, la decisión final y responsabilidad es del Poder Ejecutivo", indicó.

A su vez, sostuvo que pasado todo este tiempo y esta situación del juez, que no la comparten, hubieran actuado exactamente de la misma manera. "A la Justicia le dimos toda la información que le podemos dar. Uruguay no negoció nada en contra de los compatriotas", concluyó.