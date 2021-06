Lacalle fue consultado sobre "muertes evitables" y dijo: "Es un nivel de debate en que el presidente no debe ingresar"

El mandatario dijo que se podría hablar de "casos evitables", pero prefirió no ahondar en el tema.

El presidente Luis Lacalle Pou fue consultado este viernes durante su visita a Bella Unión (Artigas) sobre el concepto “muertes evitables”, que se ha utilizado en referencia a la cantidad de fallecidos por el coronavirus y a la posibilidad del gobierno de tomar medidas de restricción de movilidad que podrían reducir los decesos.

Interrogado en rueda de prensa sobre cómo se tomaba ese término -dicho por él en primera instancia, pero retomado por dirigentes opositores como crítica- el mandatario se tomó cinco segundos en silencio y respondió: “Yo hablaría de casos evitables. Hasta ahí llego a dar la discusión. Sobre lo otro (“muertes evitables”), me veo tentado a entrar en un debate, pero es un nivel de debate en que el presidente de la República no solo no quiere, sino que no debe ingresar”.

La prensa le consultó entonces sobre la intención de algunos médicos, como el expresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Julio Trostchansky, de "hacer responsable al gobierno por las muertes (por Covid), porque son muertes evitables”.

“De nuevo, no me tiren la lengua porque para hablar tengo, pero no es mi rol, soy presidente de todos los uruguayos, aún de los uruguayos que se dedican a 'caranchear', respondió.

El propio Lacalle Pou utilizó el concepto "muertes evitables" en una rueda de prensa en abril de 2021. Consultado sobre la realidad sanitaria del momento, dijo: “Cada muerte es una tristeza. Las muertes no se pueden medir en números. ¿Cuánto son muchas muertes? ¿10 , 20 o 70? Me parece que contar los muertos como si fuera una cifra es demasiado frío. Obviamente que cada vez que tenemos el parte diario nos duele y nos duele mucho. Por supuesto que algunas de esas muertes podían haber sido evitables, con otras conductas podrían haber sido evitables”.

El último reporte del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) dio cuenta de 47 muertes de personas con diagnóstico de coronavirus, lo que da un total de 4.862 fallecimientos desde marzo de 2020.

Reserva de más vacunas

El mandatario también anunció durante la rueda de prensa que el gobierno analiza una “posible reserva” de más vacunas de Pfizer-BioNtech contra el virus.

“Se está pensando en una tercera dosis, no necesariamente por el aumento de casos, sino por recomendaciones medicas y científicas”, dijo el mandatario y señaló que se podría aplicar en 2021 o 2022.