Lacalle inauguró obras en asentamiento y leyó carta de un vecino: “No queremos nada de arriba, sino mejorar de a poco el sitio en que vivimos”

El barrio San Miguel, al oeste del Cerro, recibió este viernes la electrificación.

El presidente Luis Lacalle Pou encabezó este viernes la inauguración de las obras de electrificación en el asentamiento San Miguel, ubicado al oeste del Cerro de Montevideo.

Como ocurre en cada visita, el mandatario recibió numerosos saludos, reclamos y cartas. "Voy a hacer algo que no hice en mi vida. Recién una chica me dio una carta de su madre", introdujo, y llamó a la hija de Carolina, una vecina del barrio que no pudo asistir a la inauguración por estar trabajando.

Lacalle Pou pidió que su familia se acerque y leyó la carta entregada, donde se agradecía las obras y se reclamaban otros avances, como agua y un espacio para que los niños puedan jugar.

La carta completa

Señor presidente Luis Lacalle Pou.

Soy una vecinos muy agradecida que haya tomado la decisión de venir al asentamiento San Miguel. Este no es un lugar cualquiera, es uno que comenzó al inicio de su mandato. Esto que hoy es un barrio humilde en crecimiento, comenzó en un lugar abandonado, lleno de basura, con chircas y pasto más alto que nuestros niños. Si mira alrededor verá gente humilde con pocos o nulos recursos que buscan cada día ser y estar mejor. Aquí conviven diferentes nacionalidades, personas con diferentes costumbres, pero los mismos sueños: tener un lugar para que la familia crezca lo más decorosamente posible.

Acá hemos compartido nuestras herramientas, platos de comida, juegos con los más pequeños y siempre tratamos de ayudarnos. Lo que en enero de 2020 comenzó con carpas en pasto y barro, luego se transformó en cabañas de madera y hoy, de a poco, en construcciones de material. Cada uno, hornero de su propia casa.

No queremos, como dicen muchos, vivir ni obtener nada de arriba. Solo queremos mejorar de a poco el sitio en el que vivimos. Esperamos que la luz sea el puntapié, que no nos olvide apenas suba a su coche. Ojalá recuerde al mirar el barrio, que no tenemos calles, que adultos y niños salimos a estudiar y trabajar entre el barro, aunque hemos tratado de arreglar las calles con lo que podemos, que necesitamos el agua, algo tan esencial, y hemos hecho todas las diligencias para solicitarla. Los niños también tienen necesidad de un lugar de esparcimiento. Necesitan no ser marginadas. Acá nada queda cerca: una plaza, un teatro, un museo. Eso excluye. Pregunte cuántos niños tienen oportunidad de salir más allá del Cerro. Ojalá esta visita no quede en solo la inauguración de un proyecto.

Cuando un mandatario no tiene miedo de estar entre su pueblo, eso lo hace grande y lo acerca más a su gente. Para que no se malentienda, todos somos pueblo, los que votamos y los que no.

Reclamo de Nuevo Comienzo

Otra mujer que se acercó a Lacalle Pou es Fabiana Molina, referente del asentamiento Nuevo Comienzo, ubicado a pocos metros de San Miguel, cruzando Camino Sanfuentes.

Molina le reclamó soluciones para su barrio, donde residen 250 familias.

"Le he entregado cinco cartas, sigo sin respuestas, la última carta la entregué en la inauguración del Hospital del Cerro. Se la pasaron al Ministerio de Vivienda, sigo sin respuesta. Le pasé un par de mensajes, nunca lo contestaron", dijo.

"¿Nunca le contestaron ni siquiera? Me voy a encargar que por lo menos contesten", respondió el mandatario. "Me lo dijo cinco veces, Nuevo Comienzo está olvidado", lo reprendió Molina.

"Hemos pedido luz y agua. Seguimos colgados y dos por tres se cortan los cables. No queremos nada regalado, sí poder hacer nuestras casas dignas y pagar", dijo Molina luego a Telemundo.