Lacalle Pou dijo que "acompañará" el plebiscito sobre allanamientos nocturnos

"No está dentro de las inhibiciones constitucionales que yo tengo porque no es política partidaria", señaló el presidente.

El presidente Luis Lacalle Pou se expresó este miércoles sobre el plebiscito de allanamientos nocturnos. "No está dentro de las inhibiciones constitucionales que yo tengo porque no es política partidaria, a priori, yo voy a acompañarlo", afirmó en rueda de prensa.

El mandatario también se refirió al plebiscito sobre la seguridad social, impulsado por el Pit-Cnt. "Fui personalmente y se lo llevé a todos los partidos políticos. Yo fui a la casa del Frente Amplio a decirles: 'bueno, este es el anteproyecto de ley ', para que aporten. Si no es para nosotros, no es para mí, es para dentro de unos años. No aportaron absolutamente nada", dijo.

"Pero tampoco aportaron en las cámaras, absolutamente nada, los que decían que era urgente. Ahora filmaron algunos una reforma y otros dejan en libertad de acción. No, a mí personalmente no me alcanza", consideró.

"Yo lo que quiero que diga el Frente Amplio es qué va a hacer, porque si no sabe después de 15 años de gobierno, si no sabe después de todo el diálogo de la comisión de expertos en el Parlamento... Hay que decir lo que se va a hacer. No tanto si van a votar o no el plebiscito, estaría bueno saberlo, ahora lo que hay que saber es qué van a hacer si les toca ser gobierno", enfatizó.