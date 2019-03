Lacalle Pou lanzó su campaña: “la austeridad va a ser centro de nuestro gobierno”

El precandidato nacionalista dijo que si gana las elecciones "se terminó el aumento de impuestos, de tarifas y combustible".

Más de 15 mil personas, según los organizadores, se dieron cita en el Parque Viera para escuchar al precandidato Luis Lacalle Pou. De todo el país llegaron listas que acompañan su candidatura.

El único orador fue el propio precandidato y su discurso duró poco menos de una hora. Lacalle Pou llamó a la unidad partidaria, dijo que puede haber matices pero no diferencias. Además indicó que quiere ser un presidente que se haga cargo de todos los problemas de la gente y uno de ellos es la seguridad, por lo que señaló que hay que apoyar a los efectivos policiales, hay que volver a tener el control de las cárcelas y habrá que volver a ingresar a las zonas rojas.

En relación a educación, Lacalle Pou dijo que respaldará a los profesores y que no se eliminarán más escuelas rurales. En material laboral indicó que será “justo” en las relaciones laborales. “Para ser justo en las relaciones laborales, entre otras cosas, vamos a tener que cambiar la mentalidad. Terminemos con los que impulsan una sociedad de conflicto, vamos a una sociedad de cooperación: el trabajador y el patrón, el patrón y el trabajador, uno no vive sin el otro. Por supuesto que hay patrones que no tratan bien a sus empleados, a ese le va a caer todo el peso de la ley, pero acá no se va a defender al que grita más, acá se va a hacer Justicia”, dijo el precandidato nacionalista.

En un eventual gobierno blanco, Lacalle Pou dijo que no habrá más aumentos de tarifas públicas como tampoco de impuestos. “La austeridad va a ser centro de nuestro gobierno, en lo grande y en lo chico. Si gana el Partido Nacional se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y el combustible. Es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de juan pueblo para meterle la mano. El esfuerzo al que nos compretemos es a aflojarles el cinturón”, sentenció Lacalle Pou.

El nacionalista dijo que convocará a todos los partidos políticos para crear un sistema de seguridad social fuerte.

Lacalle Pou indicó que las propuestas de su sector se presentarán el próximo 8 de abril en Kibón.