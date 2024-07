Lacalle Pou mantendrá este miércoles una reunión bilateral con Javier Milei en Buenos Aires

El encuentro se dará a pocos días de la crítica del presidente uruguayo a su par argentino en la cumbre del Mercosur.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, mantendrá este miércoles una reunión bilateral con su par argentino Javier Milei, informó Búsqueda y confirmó Telemundo con fuentes del Poder Ejecutivo.

El mandatario va a participar de las actividades por la conmemoración del 30º aniversario del atentado de la AMIA, en Buenos Aires, y luego se reunirá con Milei en la tarde en la Casa Rosada.

Fuentes de Presidencia indicaron a Telemundo que la instancia la solicitó el gobierno de Argentina a través de la embajada de Uruguay en el vecino país.

El encuentro se dará a pocos días de la crítica del presidente uruguayo a su par argentino en la cumbre del Mercosur celebrada a comienzos de semana en Asunción.

"No voy a menospreciar a nadie, (pero) si el Mercosur es tan importante, acá deberíamos estar todos los presidentes. Yo le presto importancia al Mercosur y si realmente creemos en el bloque, deberíamos estar todos. No me compete opinar sobre temas ajenos, opino como presidente miembro del Mercosur", dijo sobre la ausencia de Milei.