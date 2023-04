Lacalle sobre cambios en la reforma jubilatoria: "Teníamos un litro de leche, se le fue echando agua, pero sigue siendo leche"

"Es sustentable y es sensiblemente mejor a la que tenemos hoy", dijo el mandatario.

El presidente Luis Lacalle Pou aseguró este miércoles que la coalición de gobierno está "en los últimos metros antes de llegar a un acuerdo total entre los cinco partidos políticos" por la reforma de la seguridad social que está en discusión en Diputados.

Consultado por la prensa este miércoles en Agraciada (Soriano), el mandatario reconoció que el proyecto de ley aprobado en el Senado en diciembre de 2022 era "económicamente más sustentable" que el que se prevé sea votado en los próximos días tras los cambios propuestos por Cabildo Abierto y el Partido Colorado.

Sin embargo, empleó una metáfora para respaldar la sostenibilidad del proyecto: "Teníamos un litro de leche. Se le fue echando agua, agua, agua, pero sigue siendo leche. Si fuera agua ya no impulsaríamos la reforma".

"Es sustentable y es sensiblemente mejor a la que tenemos hoy", insistió el mandatario luego del acto por el aniversario del Desembarco de los 33 orientales.

Sobre los cambios impulsados por Cabildo Abierto, aseguró que "no cambian el espíritu". "Si no es mejor no tener reforma. Se modifican cosas que a priori creíamos que no tenían que modificarse, pero la realidad es muy fuerte. La política es el arte de lo posible. Con el aporte de los partidos nos tenemos que preguntar si es una buena reforma: mi respuesta es que sí", sentenció sobre el tema.

El mandatario remarcó que la coalición "saldrá a todo el país" a "explicar" la reforma, y aseguró que "todos en el fondo" saben que es buena para el país.

Lacalle recibió en Torre Ejecutiva este martes a legisladores del Partido Colorado que impulsan tres cambios al proyecto de ley. Se espera que una vez que se acuerde estos puntos, la comisión especial de Diputados y luego el plenario comience la votación del articulado.