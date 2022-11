Lacalle sobre pedido de Fossati de que la aparten del caso Astesiano: "Si una fiscal empezó un caso, ¿por qué se va a ir?"

"El gobierno no tiene cola de paja. Me puedo equivocar, pero hacer las cosas mal, fuera de la ley, no", añadió.

El pasado fin de semana se conoció que la fiscal Gabriela Fossati, que lleva adelante la investigación sobre el exjefe de la custodia del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, había pedido que el fiscal de Corte, Juan Gómez, remitiera la causa a un departamento de Delitos Complejos. Consultado acerca de este solicitud este martes, el mandatario respondió: "Al fiscal de Corte le corresponde quién va a quedar. Si una fiscal empezó un caso, ¿por qué se va a ir? Que lo termine".

"Si es la que tiene todos los elementos y supuestamente sabe dónde va. Si empezó que siga y que termine. Los que tengan que ir presos que vayan presos y los que sean declarados inocentes que sean declarados inocentes.

En rueda de prensa durante una visita a Punta del Este (Maldonado), Lacalle Pou reiteró que la investigación debe ir "hasta el hueso". "La persona que tiene este caso (por Fossati) que lo siga hasta el final. Se le ha brindado toda la información que requiere y se le va a dar todavía más", planteó.

"El gobierno no tiene cola de paja. Me puedo equivocar, pero hacer las cosas mal, fuera de la ley, no", añadió el jefe de Estado, que recordó que el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, fueron citados a declarar en calidad de testigos por Fossati. "No tenemos nada para esconder", dijo.