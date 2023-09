"Lacalle tiene responsabilidad 'in eligendo' porque eligió a Albisu": Cabildo valora renuncia en Salto Grande, pero insiste con investigar

"A partir de la renuncia de él, si bien se cumple con algo necesario, todavía falta revisar bien los contratos, la forma en la que se gastó, si el uso de los dineros públicos que empleó la comisión se hizo cumpliendo con la función para la que existe", dijo Manini.

Desde Cabildo Abierto ven con buenos ojos la renuncia de Carlos Albisu a la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande, pero consideran que con eso no alcanza y que debe indagarse a fondo cuál fue el actuar del organismo tanto a nivel de manejo de fondos públicos como de contrataciones.

Albisu, el dirigente nacionalista de Salto que presidía la CTM, decidió renunciar a su cargo luego de quedar en el centro de la polémica a raíz de la contratación directa de dirigentes políticos de su sector, Aire Fresco, para el organismo, lo que llevó al Frente Amplio y a Cabildo Abierto a convocar a una interpelación a los ministros Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) y Azucena Arbeleche (Economía), además de hablar de “clientelismo político”.

“Antes de que presentara la renuncia Albisu, ya habíamos dicho que tenía que renunciar, porque había muchas cosas que no tenían respuestas lógicas. A partir de la renuncia de él, si bien se cumple con algo necesario, todavía falta revisar bien los contratos, la forma en la que se gastó, si el uso de los dineros públicos que empleó la comisión se hizo cumpliendo con la función para la que existe. Creo que toda esa parte está en el debe, por eso desde el primer día pedimos una auditoría o rendición de cuentas clara. Seguramente en estos próximos días habrá novedades al respecto”, dijo este viernes en rueda de prensa el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos.

Consultado sobre si se propondrá una comisión investigadora a nivel parlamentario por este tema, respondió: “Son caminos que se pueden recorrer. Hay que ver cómo se va procesando todo hasta la interpelación y en la interpelación mismo qué información se aporta. Después resolvemos. No se descarta nada”.

“Pienso que claramente (Albisu) no tenía el apoyo político necesario para continuar en el cargo”, consideró Manini, y agregó que con el pedido de renuncia desde su partido “nadie pretende pegarle al gobierno”. “Acá hay algo que hace ruido y no uno quiere llegar a aclararlo lo más posible. Queremos que las cosas se hagan bien, no importa de qué pelo sea el que esté a cargo”, agregó.

Domenech: “El presidente tiene responsabilidad in eligendo porque fue quien eligió a Albisu”

Por su parte, el senador también por Cabildo Abierto Guillermo Domenech consideró que la renuncia de Albisu es “quizás un paliativo” y “no resuelve la situación”.

“No podemos a través de eso convalidar hechos presuntamente ilícitos desde el punto de vista político y administrativo, e incluso quizás penal”, afirmó este viernes en rueda de prensa.

En esa línea, compartió la idea de que debe investigarse lo actuado en la comisión de Salto Grande.

“Creo que lo primero que debe hacerse es una investigación que deje en claro las circunstancias en que esas personas fueron contratadas. Luego, desde el punto de vista político, administrativo y jurídico dilucidar las responsabilidades si ha habido irregularidades, que uno presume que las hubo”, apuntó.

“No quiero calificar el comportamiento de Albisu. Simplemente estoy interesado en que la política mantenga el prestigio que debe tener, que se cuiden los dineros públicos. En un país donde tenemos tantos apremios de orden económico no nos parece razonable que sin decir ‘agua va’ se le entreguen $200 millones a un organismo multinacional, del que ya existían rumores de inconductas o de utilización poco responsable de los dineros públicos. La gente se merece tener clara cuál fue la situación”, agregó.

Por otra parte, Domenech fue consultado sobre si considera que el presidente de la República tiene responsabilidades en lo sucedido. “El presidente tiene responsabilidad in eligendo -expresión en latín que significa literalmente “culpa en la elección”, y refiere a la responsabilidad de alguien por los actos cometidos por la persona que designó- porque fue quien eligió a Albisu”, se limitó a responder.

En tanto, también fue consultado sobre si Cabildo Abierto al apoyar al Frente Amplio en su moción de interpelar a los ministros de Economía y Relaciones Exteriores por este tema está “cobrando cuentas” por diferendos que ha habido a la interna de la coalición.

“No estamos cobrando cuentas. Estamos exigiendo las responsabilidades del caso. Que sea una comisión mixta sujeta a un estatuto binacional no exime a las autoridades nacionales de actuar con responsabilidad, que los funcionarios ingresen por los procedimientos que se debe”, dijo, y agregó: “Vamos a tener una interpelación, eso va a contribuir a que se despejen algunas incógnitas. Luego habrá que avanzar en base a lo que resulte de esa interpelación. Esto es totalmente distinto a lo del Ministerio de Vivienda. En ese caso no hubo $200 millones, ni 27 designaciones con altísimos cargos. Creo que es absolutamente distinto, pero también hay una investigación administrativa. Pero por ese hecho no voy a convalidar un escándalo de este tipo, si estas cosas son ciertas es un escándalo”.