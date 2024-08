"Lamento no haber hecho un buen papel; intenté todo y no se dio", dijo "Lola" Moreira tras eliminación de los Juegos Olímpicos

"No logré plasmar en los resultados todo el trabajo que hicimos durante estos cuatro años", lamentó.

Dolores "Lola" Moreira terminó su participación en la clase Vela ILCA 6 en estos Juegos Olímpicos de París 2024 tras quedar en el puesto 22 de la general, misma posición que consiguió en Tokio 2020. "Terminaron mis terceros Juegos Olímpicos. Terminaron y no fue el resultado que esperaba o me hubiese gustado", expresó la deportista en su cuenta de X tras finalizar su participación este lunes.

La uruguaya reconoció que siente "mucha frustración y decepción" consigo misma. "No logré plasmar en los resultados todo el trabajo que hicimos durante estos cuatro años", lamentó.

Aunque valoró haber llegado hasta acá, aseguró que esto es lo que siente hoy. "Lamento no haber hecho un buen papel representando al país. Intenté todo y no se dio", expresó.

Y cerró: "Sepan que dejé todo, de eso estoy segura".

Terminaron mis terceros Juegos Olímpicos. Terminaron y no fue el resultado que esperaba o me hubiese gustado. La verdad, siento mucha frustración y decepción conmigo misma. No logré plasmar en los resultados todo el trabajo que hicimos durante estos cuatro años. pic.twitter.com/jnT9kszjuy

— Lola Moreira (@LolaMoreiraUy) August 5, 2024