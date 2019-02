Larrañaga respondió a Vázquez por UPM: “No puede decir que si contamina la van a cerrar porque ellos no van a estar en el gobierno, lo van a perder”

El precandidato del Partido Nacional criticó el acuerdo con la empresa finlandesa,

Las expresiones de Jorge Larrañaga respecto a los anuncios de Tabaré Vázquez sobre UPM:

Nos expresa el presidente que de cualquier forma se va a hacer el trazado de vía férrea y eso no es así. El trazado solamente lo justifica la realización de UPM. No pueden tampoco salir a expresar que si contamina la van a cerrar porque ellos no van a estar en el gobierno porque lo van a perder y lo vamos a ganar.

Parece increíble cómo el gobierno termina parapetándose en esto y resulta que todos los beneficios que le dan a UPM también se los dan a las otras empresas y yo digo que no, que no es así. Por algo a muchas empresas hoy el único remedio que les queda es cerrar.