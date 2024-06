"Las conversaciones privadas son sagradas": Lema criticó que se divulgara chat entre Lacalle y Astesiano

"¿Interpretaron un ‘perfecto’ sin saber si hubo una llamada después, si hubo una comunicación antes o no, si hubo una reunión o no?", cuestionó.

El exministro y diputado nacionalista Martín Lema criticó este jueves que se haya filtrado una captura de un chat entre el excustodio presidencial Alejandro Astesiano y el presidente Luis Lacalle Pou, y consideró que los mensajes allí expuestos sobre el presunto seguimiento al presidente del Pit-Cnt no deberían interpretarse sin el contexto en el que se dio la conversación.

Según se conoció este jueves, Astesiano -preso al momento por una serie de delitos- utilizó sus contactos en la Policía para que se investigara si Marcelo Abdala había estado en una boca de venta de drogas antes de protagonizar un siniestro de tránsito alcoholizado. Según publicó La Diaria, Astesiano mantuvo contactos con el comisario Rafael Alen, de la Brigada Antidrogas de Montevideo. Le dice que está “con el presidente” y que quieren saber si ese lugar donde estuvo Abdala es una boca de droga. El comisario contestó que habían solicitado “videovigilancia para el comercio” ante la Fiscalía, que autorizó el procedimiento. Un minuto después del intercambio, Astesiano compartió con el comisario una captura de pantalla de una conversación que tenía en ese mismo momento con Lacalle Pou.

En la imagen -que aparece en el libro “El caso Astesiano. Una trama de espionaje y corrupción en la Torre Ejecutiva”, del periodista Lucas Silva- puede verse que el jefe de la seguridad presidencial le envió el reporte de Alen a Lacalle Pou, quien inmediatamente contestó con una palabra: “Perfecto”.

Consultado este jueves al respecto, Lema cuestionó la filtración del chat y dijo que no especulará sobre el hecho que se menciona en las conversaciones porque, a su juicio, están fueran de contexto.

“Creo que en términos generales lo que está en juego son las garantías de las comunicaciones entre personas, que están consagradas en el artículo 28 de la Constitución, y que abarca este tipo de comunicación como serían los WhatsApp”, apuntó, y agregó: “¿Se animan a agarrar el celular, agarrar WhatsApp y mostrar todas las comunicaciones que tienen delante las cámaras? Me van a decir que es ámbito privado, que corresponde a la intimidad. Yo no lo compartiría, y no tengo ni una coma ni nada raro, pero va en la intimidad de la comunicación, donde uno habla con gente del entorno y no está con la guardia alta, no está con cola de paja de que está haciendo algo malo. Aparte, cada comunicación puede tener un contexto que no se revela. Cuando se establece una imagen de pantalla, después puede haber una llamada, ¿qué se habla en esa llamada? ¿Hubo alguna reunión personal después que tenga que ver con eso o no?”.

En ese sentido, Lema afirmó que ese tipo de “comunicaciones entre las personas que tenemos todos a diario” deberían ser “protegidas” porque si no “no estamos cuidando la intimidad y el derecho a ese tipo de comunicaciones".

“¿Conocemos el contexto? ¿Sabemos si hay una información previa? ¿Si hubo una reunión después? ¿No pasa que a veces te mandan un mensaje y vos respondés mecánicamente y no prestás una particular atención al contenido que recibiste ni al contenido que estás escribiendo? ¿No estás con la guardia baja en una relación personal? A mí me pasa”, dijo.

Sobre el caso específico del mensaje de Lacalle Pou, Lema consideró que se cae en un error si por fuera del ámbito de las investigaciones judiciales se busca interpretar el significado del “perfecto” que respondió el mandatario a Astesiano.

“Una cosa es que la Justicia llegue a diferentes conclusiones. Otra cosa es que comunicaciones trasciendan de una forma de la que es imposible dar un contexto, y no sería justo una interpretación del contenido en una conversaciones que no se participó, y se concluya a nivel público que no se tienen las particularidades”, dijo, y agregó: “Este tipo de comunicación, donde el presidente emite una palabra, ¿da lugar a conclusiones o interpretaciones? ¿Interpretaron un ‘perfecto’? ¿Interpretaron un ‘perfecto’ sin saber si hubo una llamada después, si hubo una comunicación antes o no, si hubo una reunión o no?”.

“Filosóficamente, ¿es el país donde queremos estar, que una conversación de WhatsApp o un intercambio privado trascienda y sea valorado por los tres millones y pico de uruguayos? Yo no es el país que quiero”, señaló, y agregó: “Las conversaciones privadas son sagradas. Y en el momento en que empiezan a trascender, creo que estamos perdiendo algo sagrado como la protección y las garantías que debemos dar”.

Lema dijo, además, que "llama la atención" que las filtraciones son, según aseveró, "sesgadas". "Me acuerdo del caso Cendoya, quien fue respaldado por el MPP, y fue incautado su celular, y no trascendieron conversaciones por ejemplo con legisladores del MPP, y está bien que no hayan trascendido. Hablamos del derecho a las garantías personales de la comunicación. Me pregunto por qué trascienden en este caso, que no deberían trascender, y cómo no trascendieron en el caso Cendoya, que tampoco hubieran debido trascender", dijo el exministro.

De nuevo sobre el caso de Abdala, dijo: "No puedo agarrar una imagen de una conversación y llegar a grandes conclusiones. Cuando se quiere llegar a conclusiones, tiene que haber una investigación seria que dé contexto, que si hay alguna presunción llame a las partes, que las partes hagan los descargos. Una cosa es lo que se haga en Fiscalía y otra es que salga a la luz una imagen de una comunicación que no tiene contexto".