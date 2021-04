Las preguntas sobre las vacunas de una niña de nueve años a Rafael Radi

“La vacuna me va a proteger mucho, y sobre todo me va a proteger de no tener formas graves de la enfermedad si me llego a infectar”, cuenta Radi.

Rafael Radi, coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), protagoniza junto a Pilar, una niña de nueve años, una campaña de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef sobre las vacunas contra el Covid-19.

En el spot divulgado este jueves, la niña consulta al científico si ya se vacunó. “Me di las dos dosis y recién esta vacuna tendrá el máximo de efectividad cuando se cumplan los 15 días de la segunda dosis”, responde Radi. Ambos están en el césped del estadio Centenario.

Pilar pregunta si con esta vacuna ya está protegido o debe hacer algo más. “La vacuna me va a proteger mucho, y sobre todo me va a proteger de no tener formas graves de la enfermedad si me llego a infectar”, cuenta Radi, que agrega: “Lo importante, mientras tanto, y mientras no haya muchas personas vacunadas, es mantener medidas, de distanciamiento, tapaboca, buena ventilación y el lavado de manos hasta que se obtenga esa inmunidad colectiva y entonces estemos todos más seguros”.

Niños y niñas se juntaron con científicos, para sacarse todas sus dudas sobre la vacunación y el #COVID19 Hoy, Pilar le pregunta a Rafael Radi, coordinador del #GACH Acordate: al COVID-19, le ganamos en equipo 💪🏾🏟️#LasVacunasFuncionan @UNICEFuruguay pic.twitter.com/0MXepZkx46 — OPS/OMS Uruguay (@opsomsuruguay) April 22, 2021

En Uruguay 1.099.265 personas ya tienen al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. En tanto, 418.022 ya recibieron las dos. Hasta la tarde de este jueves el país había administrado 43,28 dosis cada 100 habitantes.