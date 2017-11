Las recomendaciones médicas para que los bebés tengan un sueño seguro

La campaña “Sueño Seguro” unifica criterios de acuerdo a la evidencia científica disponible, con recomendaciones sencillas y de bajo costo que permiten disminuir significativamente la frecuencia del síndrome de muerte súbita del lactante.

“Las medidas son fundamentalmente dormir sobre una cuna que tenga un piso firme, no sobreabrigarlo, no fumar dentro de la casa del niño y que duerma boca arriba”, detalló el subsecretario de Salud, Jorge Quián.

El director de Uruguay Crece Contigo, Pablo Mazzini, agregó:

“Muchas familias creen que poner dentro de la cama una cantidad de objetos, eso es beneficioso para el niño. Lo que dicen los especialistas es que eso no es conveniente. Lo conveniente es que el niño esté acostado boca arriba, que no haya una cantidad de objetos que puedan asfixiarlo y que no se lo sobrecaliente porque produce una deshidratación importante”.