"Las víctimas somos nosotros": hermana de Ripoll dio su versión tras video en que le dicen a anciana que le cortarán la luz y el agua

Joana Ripoll aseguró que el problema surge a raíz de las agresiones de un "hombre violento" que vive junto a la señora de 86 años.

La candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, Valeria Ripoll, difundió este miércoles una carta en la que se expresa la versión de su familia sobre lo ocurrido el domingo por la noche en la casa de su hermana Joana.

Según informó TV Ciudad, una mujer de 86 años y su nieto denunciaron penalmente a Valeria y Joana Ripoll por amenazas de desalojo y corte de suministro de agua en su vivienda. En un video viralizado se ve a un hombre junto a dos policías que le dicen a una anciana que le cortarán la luz y el agua por estar "colgada" y no pagar los servicios.

Al final del video aparece la exsindicalista, que únicamente suma que la dueña de casa "no es inválida". "Le compró la casa a mi abuela, no es inválida", suma.

En la carta firmada por Joana Ripoll y que la nacionalista publicó en su cuenta de X bajo el título "La verdad", se detalla que la anciana compró la casa a la abuela de las hermanas Ripoll y está ubicada dentro del predio donde vive Joana. Allí reside la mujer de 86 años con su nieto, un "hombre violento", de acuerdo a la misiva.

"Puedo decir sin dudarlo que las víctimas somos nosotros", comienza su relato Joana. Según ella, el joven que "vive de su abuela" le ha gritado, insultado y "violentado muchas veces". Además, los "vigila en cada movimiento".

"Comenzó por diferencias de la convivencia pero luego se transformó en un episodio tras otro de violencia, hasta que un día me lastimó y lesionó y realicé la denuncia en la Policía, constaté lesiones pero el fiscal entendió que era una tontería y lo archivó como un problema vecinal", narró Joana.

El problema del domingo se originó en que el mencionado hombre instaló -según la versión de la familia Ripoll- una cámara apuntando al patio de la casa de Joana. "Ahí juega mi hijo. ¿Para qué está filmando a un niño de 6 años? ¿Con qué derecho? por eso llamé a la Policía y a mi hermana, que estaba en un programa de televisión. Aquí no existe la situación que quisieron instalar, no es con la pobre señora de más de 80 años, existe un hombre violento que no hace otra cosa que amenazar, gritar, y que llegó hasta a golpear a una mujer", expresó.

Sobre la amenaza de corte de servicios, Joana explicó: "La señora se colgó de mi luz del pasillo y se hizo un interruptor dentro de su casa que apaga mi luz, a la que dejan a diario a oscuras es a mí!!! Y con respecto al agua, la señora compró la casa y no se hizo contador de agua, yo pago el agua de ellos, hace más de un año le pido que lo resuelve. Lo que le avisamos es que al otro día sí íbamos a cortar la dependencia de su casa de mi contador, porque esta situación no daba para más".

Joana aseguró que atacaron a su hermana de forma “injustificada” escuchando “la versión de un abogado (Darío Madeiro)" que no los conoce y "que milita para su partido político de la forma más baja".

"Ponen como víctima al victimario y después dicen 'ni una menos' o 'yo te escucho'. Espero realmente que ahora sí la Fiscalía actúe con este violento que ahora se siente más fuerte e intocable gracias a los que lo están respaldando, pero estoy convencida que se hará justicia", cerró.