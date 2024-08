Lema definió como "un parche" el anuncio de la IMM para modernizar paradas de ómnibus: "La inversión tiene que ser mayor"

Respecto de la iniciativa de la IMM de renovar 400 paradas anunciada días atrás, dijo que le parece insuficiente.

El diputado del Partido Nacional Martín Lema consideró que las paradas de ómnibus en Montevideo están "congeladas en el tiempo". Dijo que la intendencia tiene que realizar mayores inversiones para mejorar esta situación en vez de gastar dinero en lo que definió como "caprichos".

"Un relevamiento que hizo la propia IMM determinó que de 3.600 paradas, más de 2000 no tienen paredes laterales ni carteles informativas, más de 1.600 no tienen un banco, más de 800 no tienen iluminación Y más de 300 no tienen absolutamente ningún resguardo", dijo Lema a Telemundo este viernes.

Lema considera que esto genera muchos problemas para los usuarios del transporte público, fundamentalmente en los días fríos y lluviosos

Respecto de la iniciativa de la IMM de renovar 400 paradas anunciada días atrás, dijo que le parece insuficiente.

"Es prácticamente un parche a una circunstancia que va mucho más allá de 400 paradas en un elenco de más de 3600 que tiene la capital. las inversiones por parte de la intendencia tienen que ser mayores", dijo.

Lema remarcó que la comuna realiza inversiones que son capricho en vez enfocarse a otros servicios.