Lema pidió a la IMM saber cuánto recauda por tasa general municipal y la acusa de no cumplir con servicios de limpieza e iluminación

“Claramente no hay un servicio que se torne satisfactorio. Lo vemos permanentemente en las recorridas por la ciudad”, afirmó.

El exministro y diputado nacionalista Martín Lema realizó un pedido de acceso a la información pública a la Intendencia de Montevideo (IMM) para conocer cuánto recauda por el cobro de la tasa general municipal y acusa a la comuna de no cumplir con los servicios asociados a ese impuesto, como la limpieza y el alumbrado.

“Estamos reclamando medidas de la Intendencia de Montevideo. Es una intendencia que recauda US$2 millones por día, y tiene la tasa general municipal, un tributo que se le cobra a los contribuyentes y a cambio deberían darse servicios de limpieza, recolección de residuos y de alumbrado público. Lo que estamos viendo es que estos servicios no se están llevando adelante y que la tasa se sigue cobrando. Cuando decimos que no se están llevando adelante es por expresiones de los propios vecinos”, afirmó Lema este jueves a Telemundo.

En esa línea, el legislador -cuyo nombre suena como candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional en las elecciones del año que viene- apuntó que “en 2023, solamente por la vía de Whatsapp hubo más de medio millón de reclamos que tienen que ver con la basura de vecinos de Montevideo, a esto hay que sumarle los que no hacen reclamos, los que hacen reclamos en comunales y en la propia intendencia u otra vía”: “Claramente no hay un servicio que se torne satisfactorio. Lo vemos permanentemente en las recorridas por la ciudad”. “Por un lado, se mantiene el cobro, pero por el otro no se da el servicio que debería darse por contraprestación porque se trata de una tasa”, agregó.

Según Lema, a esa situación se le suma otra: “La intendencia estableció una exoneración del 50% en el pago de esa tasa a funciones de la propia intendencia”. “El planteo nuestro va en dos sentidos. Por un lado, reclamar medidas para que contemple a una cantidad de montevideanos que están pagando esa tasa sin recibir el servicio correspondiente. Por el otro lado, ya que se hicieron excepciones en materia de exoneración, por ejemplo a funcionarios de la IMM, proponemos extender ese beneficio a otros montevideanos que se encuentren dentro de las características de los que son funcionarios y recibieron esa exoneración, por el principio de igualdad”, dijo.

“Presentamos ese pedido que busca reclamar medidas y una reacción en estos temas que deberían darse por parte de la administración departamental”, señaló el legislador, y explicó que su pedido de acceso a la información busca saber cuánto recauda la comuna por esta tasa y cuánto se está resignando por concepto de exoneraciones.

“Buscamos extender el beneficio y que se dé respuesta a una cantidad de hogares montevideanos que hacen el esfuerzo por cumplir y estar al día con el pago de esta tasa y cuando salen de sus casas se encuentran con una situación donde los servicios no llegan”, indicó.