Lema respondió a Orsi tras cuestionar a Lacalle: "El argumento es tan infantil e inmaduro que se termina desacreditando a sí mismo"

El ministro indicó que el intendente "se puede esmerar un poco", sobre todo "si pretende ser candidato".

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, dijo este viernes que escuchó "sorprendido" los comentarios del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, contra el presidente Luis Lacalle Pou luego de que el mandatario se refiriera al conflicto entre los estudiantes del liceo Instituto Alfredo Vázquez Acevedo (IAVA) y las autoridades educativas.

Lacalle Pou trató el tema el miércoles en su visita a Agraciada (Soriano) y aseguró que no debía enorgullecer "tener un edificio público de esa manera", en referencia a las paredes pintadas en el salón gremial. "La rebeldía con causa de reclamos es bienvenida, pero qué necesidad de romper, qué necesidad de ensuciar. Ninguna, por eso no lo comparto", dijo.

Orsi respondió al presidente, pero sin mencionarlo: "Hay un recorte de presupuesto de educación y suelto de cuerpo alguien que nunca pisó un centro educativo público critica el estado de las paredes, cuando hace décadas que es así y se han formado verdaderos referentes de nuestro país. Habla de un desconocimiento que es lógico", dijo el dirigente frenteamplista.

En ese sentido, Lema señaló que las declaraciones del intendente le sorprendieron. "El argumento que expresó Orsi es tan infantil e inmaduro que se termina desacreditando a sí mismo. Y lo que es peor, termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada", manifestó el ministro en conferencia de prensa consignada por comunicación de Presidencia.

El ministro agregó que Orsi "se puede esmerar un poco", sobre todo "si pretende ser candidato". "Me imagino que este no va a ser el nivel de debate que va a proponer durante la campaña, me parece que va a aspirar a subir un escalón", concluyó el secretario de Estado.