"Lo mejor que puede pasar es que de una vez por todas dejen de echarle la culpa al FA" por la inseguridad, dijo Orsi

“Lo mejor que puede pasar es que de una vez por todas dejen de echarle la culpa al Frente Amplio”. Esas fueron las palabras del precandidato frenteamplista Yamandú Orsi para referirse a lo que entiende debería ser la actitud de la coalición de gobierno para abordar una política de Estado en el área de la seguridad.

En las últimas horas, el precandidato colorado Gabriel Gurméndez afirmó que ya había hablado con Orsi y Pablo Mieres (Partido Independiente) para crear un "acuerdo nacional" en torno a la seguridad, en días donde el tema ocupa el centro de la discusión pública y política por crímenes como el cuádruple homicidio del barrio Maracaná y el asesinato de un hombre de 71 dentro de un local de una red de cobranzas.

Consultado este miércoles al respecto, Orsi afirmó que abordar la seguridad desde un ángulo de política de Estado que involucre a todos los partidos es una “necesidad imperiosa”.

“Es bueno tener diálogo. Y con Gurméndez hablamos de eso. Él planteó la necesidad de avanzar en ese sentido y a mí me alegra porque quiere decir que en distintas tiendas políticas hay ganas de pensar esto con seriedad, hay otros que no. Los partidos tienen que elaborar una propuesta de política criminal. Hay cosas que no son para cinco años, que tienen que ser para 10-15 años. Ahí precisás a los profesionales, los vínculos internacionales necesarios y un nivel de acuerdo mínimo para estar un poco a salvo de la tentación de llevar el tema a lo meramente electoral”, señaló Orsi en rueda de prensa tras su participación en el ciclo de entrevistas con precandidatos del semanario Búsqueda.

No obstante, Orsi afirmó que, para que ese espacio sea fructífero, “lo mejor que puede pasar” es que “de una vez por todas” desde la coalición “dejen de echarle la culpa al Frente Amplio” de la inseguridad.

“El clima actual no es el mejor. Creo que de un tiempo a esta parte la estrategia sobre la discusión en seguridad es de quién es la culpa. Mientras siga buscando la culpa en el otro político, lo más probable es que el elefante siga pasando por delante nuestro y no lo veamos”, dijo.

Consultado sobre la convocatoria a una mesa de diálogo interpartidaria a la que llamó el Ministro del Interior -y de la que el Frente Amplio participó a través de la representación de Gustavo Leal- para acordar puntos de acción en seguridad, Orsi apuntó que fue un espacio positivo, pero insuficiente.

“En el tercer año de gobierno, después que sacaron pecho diciendo que toda la culpa era de (Eduardo) Bonomi, y que hay orden de no aflojar y todo eso, dijeron ‘capaz que está bueno sentarse’. Me parece que está bueno. Hubo propuestas interesantes, lo reconozco. El FA en el Parlamento consideró que las medidas planteadas eran insuficientes, que era necesario incorporar más, por eso no acompañó la propuesta. Fue un buen indicio y un cambio de rumbo que le hace bien al país”, dijo.

“Ahora o aflojan un poco diciendo que estamos cada vez mejor, asumimos con humildad nuestra responsabilidad, o ningún tipo de diálogo va a ser fructífero”, agregó.