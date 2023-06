"Lo que hizo Cosse es éticamente reprobable": García consideró que la intendenta hizo "terrorismo político" en conferencia

"Realmente me parece que hacer política influyendo y buscando el terror y el miedo es absolutamente censurable", expresó.

El ministro de Defensa, Javier García, consideró que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, hizo "terrorismo político" en la conferencia sobre trihalometanos en el agua.

"Realmente me parece que hacer política influyendo y buscando el terror y el miedo es absolutamente censurable. Lo que hizo la intendenta es terrorismo político", aseguró este sábado en rueda de prensa.

"Fue tal el terrorismo que hizo que la Facultad de Medicina tuvo que salir a aclarar. No vale todo en política, lo que hizo Cosse es éticamente reprobable", agregó.

García señaló que en todos los ámbitos hay "límites" y "en la vida política también". "No vale todo por conseguir un voto, no vale hacer terror político, no vale mentir, no vale leer parcialmente informes, hay que tener mucho cuidado", concluyó.