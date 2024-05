"Lo que pasó es desastroso": Balbi lamentó asesinato durante festejos de Nacional y adelantó que se podría suspender el "Mayo Tricolor"

"Con esto que pasó ayer debemos reconsiderar la celebración", reflexionó el presidente de Nacional.

El presidente de Nacional, Alejandro Balbi, lamentó este martes el homicidio de un hombre durante los festejos del club por su 125 aniversario. Un hincha de 37 años fue asesinado a pocos metros de la sede social del club, en la Avenida 8 de Octubre, y otros dos resultaron baleados en la misma zona.

"Sobre las 2:00 estaba durmiendo y me despertó la gente de seguridad para informarme lo que había sucedido en las inmediaciones de la ex sede social, donde está el club social ahora. A partir de ese momento la jornada de festejo cambió bastante en el ánimo y actualmente tenemos un sentimiento agridulce. Alegre en forma lejana por cumplir un siglo y cuarto de vida, porque la rica historia de Nacional no puede ser empañada por estos actos de estos delincuentes que azotan a nuestra sociedad, no solo al fútbol, pero no puedo dejar de reconocer que cuando hay pérdidas humanas no se puede dejar de destacar lo desastroso de lo que pasó y quiero enviarle las condolencias a la familia de esa persona", comenzó Balbi su diálogo con Minuto 1 (radio Carve Deportiva).

El presidente tricolor adelantó que este martes se reunirá con la directiva para analizar si se realizará el evento Mayo Tricolor, donde cada año los hinchas tricolores se reúnen para celebrar su aniversario. En principio se realizará el próximo sábado y actuarán artistas como Lucas Sugo, Kapanga, Martín Quiroga, y habrá homenajes a campeones del mundo.

Sobre lo ocurrido, dijo que "la información primaria" que tiene es "similar" a la difundida en la prensa. "Por algunos videos que hemos visto y a través de las redes sociales, mucho no se puede ver por la cantidad de gente, por la humareda y las banderas, pero sí está claro que, por lo que se me informa, el cuerpo de esta persona fue recogido por móviles policiales sobre la calle Jaime Cibils y fue trasladado por otros parciales de Nacional. La Policía y la Justicia va a tener que investigar cómo sucedieron los hechos", indicó.

De todas formas, reconoció las dificultades de la investigación: "Son 3.000 o 4.000 en una cuadra, con claras intenciones de festejos, con pirotecnia, banderas y en noche cerrada. No debe ser sencillo determinar en un tumulto cómo sucedieron los hechos".