"Los antipasta": sacerdote denunció que un grupo ataca a personas en situación de calle en las zonas de Malvín y Buceo

“Al momento no tenemos nada, pero la investigación sigue", dijo asesor del Ministerio del Interior.

Un sacerdote de Montevideo, de la parroquia Santa Bernardita, denunció ante la Policía que personas en situación de calle de las zonas de Malvín y Buceo han sido atacadas por una banda de personas a la que los agredidos denominan como “los antipasta”.

Según relató a Telemundo el sacerdote Omar França, él tomó conocimiento de esta situación porque las propias personas en situación de calle se lo transmitieron. “La parroquia le brinda a los transeúntes sin hogar, que viven a la intemperie, la posibilidad de venir a ducharse a la parroquia. Vienen dos veces por semana. Y ahí nos cuentan cosas”, explicó.

De la primera situación de este tipo tuvo conocimiento hace menos de tres meses; pero, desde entonces, se han sumado otros relatos similares. “Hace cuestión de menos de tres meses, hubo un primer caso, de una persona que vino con el brazo fracturado. Le preguntamos qué había pasado, y me dijo que habían sido los ‘antipasta’. Le preguntamos qué era eso, y nos explicó: unos grupos que andan en la noche y que apalean. Y nos dijo que a él lo habían apelado y que tuvieron que llevarlo al hospital”, contó França.

“Ese fue el primer caso. Y nos quedamos en señal de alerta. Al venir acá, se va entablando un vínculo de confianza, ellos se abren un poco con nosotros porque los tratamos con respeto y afecto. Entonces les empecé a preguntar a otros si sabían algo de eso. Y todos eran unánime en decir que ‘sí, claro’, que conocen a los ‘antipasta’”, agregó.

En los relatos, todos identifican el mismo modus operandi. “El accionar implica que en la noche los agreden con palos de béisbol o con cadenas. Parece que andan en vehículos, a veces son cuatro, otras ocho personas”, explicó el sacerdote. “Al parecer, cuando los agreden los insultan relacionándolos con la pasta base”, agregó.

Estos ataques se dan en las inmediaciones de Malvín y Buceo, sobre todo en las cercanías a la plaza de los Olímpicos. Hasta el momento desde la parroquia conocen cuatro casos concretos, pero França advierte que puede haber más.

“El cuarto caso sucedió ayer, cuando por avenida Italia me encuentro a otro muchacho que terminó internado cuatro días en el Hospital Pasteur. Le pregunté qué le había pasado, y me respondió que habían sido los ‘antipasta’. Le pregunté por qué no lo denunciaba, y me dijo que en la comisaría no les creen porque viven en la calle y piensan que son peleas entre ellos”, contó el sacerdote, y agregó que fue frente a esa situación que decidió acudir a la Policía.

“Ahí fue que dije que nosotros como parroquia no podíamos permanecer indiferentes ante lo que pasaba, y que teníamos que denunciarlo a la Policía para que se investigue”, dijo.

Ante esta situación, França fue visitado por un asesor del Ministerio del Interior en las últimas horas. “El ministerio se ha tomado muy en serio el asunto. Uno de los asesores del ministro vino y quiere entrevistarse con los muchachos para saber cómo sucede y dónde”, agregó.

La respuesta del Ministerio del Interior

Telemundo consultó al respecto a Andrés Capretti, el asesor del ministerio que estuvo con França.

“El comisario, tras determinación de la fiscal, enseguida empezó la investigación. Es un hecho muy grave, que vamos a investigar. Al momento las cámaras no han mostrado indicios de un auto que se menciona. Está la investigación”, dijo Capretti.

En tanto, el asesor del ministerio también indicó que han hecho consultas por el tema con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y con hospitales públicos, pero que no tienen información al respecto. “Al momento no tenemos nada, pero la investigación sigue”, apuntó.

En tanto, desde la Fiscalía se solicitó que se le tomara acta a las presuntas víctimas de estos ataques, para que “puedan ellos mismos relatar los eventos”.