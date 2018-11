Eduardo Bonomi: “Los que no respetaron el derecho de reunión son los que irrumpieron en un acto de forma agresiva”

Las declaraciones del ministro del Interior luego de la difusión de los antecedentes de uno de los tabacaleros detenidos en Artigas.

La explicación de Eduardo Bonomi:

Hoy me fui separado de mi custodia y me enteré que le habían avisado que uno de los tres era un homicida procesado, entonces intervienen rápidamente y los separan a los tres. Porque no creo que supieran cuál era el homicida.

Me preocupa que hayan dado vuelta en todo lo que han dicho, la prueba. Se dice que el gobierno no respetó el derecho de reunión, los que no respetaron el derecho de reunión son los que irrumpieron en un acto de forma agresiva, yo creo que no deberían haber llegado hasta ahí.