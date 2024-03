"Los recreos son más aburridos": cómo es ir a clases para Valentino, el único alumno de la Escuela Nº63 de paraje Reducto, en Colonia

A Valentino le gustaría que a la escuela concurran otros niños "para acompañar y jugar".

Valentino Bermúdez no conoce otra escuela que la 63 de paraje Reducto, en el departamento de Colonia. Comenzó su educación a los cuatro años aquí, pero este es el primer año que no tiene compañero de clases. Es el único estudiante de este centro educativo, ubicado a 15 kilómetros de la capital de Colonia.

"Antes eran como cuatro o cinco (niños más) y empezaron a venir más gurises pero al final se fueron toditos nomás", dice en entrevista con Telemundo.

Para la maestra directora de esta escuela, Andrea Tour, este es un año particular por haber empezado el año lectivo con una matrícula de un solo niño. "Hace ya unos cuantos años que esto no ocurría, generalmente es una escuela que cuenta con entre cuatro y seis (alumnos), hasta 11 niños ha llegado a tener", asegura.

La escuela se bautizó Alfonso Pou y Orfila en honor al hermano del bisabuelo del presidente Luis Lacalle Pou, cuya familia era de la zona. Cuando el mandatario la visitó en mayo del año pasado tenía tres alumnos.

"Si Alfonso viviera estaría muy contento de que estos tres alumnos estén cultivando su intelecto y cultivando sus personas", dijo en ese entonces Lacalle Pou.

Hoy solo queda Valentino, que cuenta que en los recreos se hamaca "un poco" y confiesa que sin compañeros "son más aburridos". Le gustaría que a la escuela asistan otros niños "para acompañar y jugar". En otras palabras, para no sentirse tan solo en los recreos.

Para su maestra enseñarle a un único estudiante es también un desafío. Andrea subraya que Valentino "no está alejado de una realidad" y agrega que con la tecnología están "vinculados a las videoconferencias", por las que, por ejemplo, aprende inglés.

"Trabajamos con las escuelas del agrupamiento, siempre estamos en actividades para que él se relacione con otros niños", recalca.

Valentino cursa sexto y al ser el único estudiante que queda en la escuela el centro educativo corre riesgo de cerrar una vez que él egrese de Primaria. "Me daría nostalgia porque ya pasar tanto tiempo acá y que cierre no sería muy agradable, no se sentiría muy bien", expresa Valentino sobre esta posibilidad.

"Mi primer año como maestra directora fue justamente en esta escuela. Por eso yo tengo un sentimiento más allá de lo educativo, personal, porque viví cuatro años de mi vida acá", detalla, por su parte, Andrea.

"En el año 2014 llegué y también tenía una sola niña en aquella época y después fue aumentando. Por eso tengo la fiel esperanza de que esta realidad cambie", augura.