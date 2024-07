Luego de las elecciones se verá "si es acertada o no la decisión que tomó Delgado", dijo Heber sobre la designación de Ripoll como vice

Consultado sobre cómo se encuentra Raffo tras la derrota, Heber remarcó que “es una mujer muy blanca, que ha aceptado este fallo y ahora tiene que empujar más que nunca”.

El senador Luis Alberto Heber -líder de la Lista 71, una de las que apoyó la precandidatura de Laura Raffo- reconoció que no obtuvieron la votación que esperaban, pero que ahora “empujarán con blanquismo” a la fórmula Álvaro Delgado-Valeria Ripoll. Además, consideró que se sabrá si la elección de Delgado fue “acertada o no” una vez que termine el ciclo electoral.

En la noche del domingo, luego de unas elecciones internas en las que se impuso con el 75% de los votos frente al 19% de Raffo, Delgado anunció que su compañera de fórmula sería Ripoll, la exsecretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom). Con esto, dejaba de lado la posibilidad que se venía manejando desde hace meses: que Raffo pudiera acompañarlo en la fórmula, siempre y cuando marcara una buena votación.

“Nuestra preferida era Laura Raffo. No tuvo una buena votación y ganó Álvaro Delgado. Habló el pueblo blanco, y uno es demócrata cuando gana y cuando pierde. Delgado tuvo casi el 75% de los votos, eso es una mayoría muy clara y nítida, y hay que aceptar el resultado”, dijo al respecto Heber durante la noche del lunes, luego de una asamblea de la lista 71 en la que hicieron una primera evaluación de los comicios.

¿Cómo cayó en el sector la designación de Ripoll? “Cayó como tiene que caer”, respondió, y ahondó: “Ya veníamos hablando de esta situación en la interna del Partido Nacional. Si había un margen tan amplio de distancia entre Raffo y Delgado, él tenía las posibilidades de determinar una fórmula diferente de la que se hubiera dado si en el caso de que nosotros hubiéramos tenido una votación mayor que la que obtuvimos”.

¿Ripoll es la indicada? “Sí, claro que sí. Si es la que planteó el candidato, que tuvo el apoyo importante de los blancos… el apoyo que tuvo es el que genera la indicación clara de formar una fórmula diferente de la que se esperaba”, dijo Heber, y agregó: “En el pasado, ha habido elecciones en las que el Herrerismo saca el 33% de los votos y no estuvo en la fórmula, o sea que no es nuevo para nosotros esto. Lo importante es que se consolide la fórmula y que ganemos en octubre y eventualmente en noviembre. Y ahí estará dado si es acertada o no la decisión que se tomó por parte del candidato a la Presidencia, Álvaro Delgado”.

En tanto, consultado sobre cómo se encuentra Raffo tras la derrota, Heber remarcó que “es una mujer muy blanca, que ha aceptado este fallo y ahora tiene que empujar más que nunca”: “Vamos a empujar con blanquismo, sentido nacionalista, patriotismo”.

“Nosotros esperábamos más votación. Sacar una conclusión a pocas horas de haber cerrado los circuitos es un poco aventurado. Lo vamos a analizar en estos días”, concluyó.