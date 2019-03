Luis Lacalle Pou le respondió a Carolina Cosse: “si lo que tenemos para ofrecer es un ring, habla muy mal del debate político”

La precandidata del Frente Amplio había dicho que quienes viven encerrados en barrios privados no viven en sociedad.

“Si eso es lo que tenemos para ofrecer, un ring, tipo gallos de riña, habla muy mal del debate político. No es la primera vez que recibimos ataque y descalificaciones; yo creo que es una impotencia por no poder defender la gestión. Hay algunos que se acostumbraron mucho al poder, y hay una cantidad que están en el gobierno que tienen miedo a soltarlo porque saben bien lo que hicieron, y por eso tienen miedo de irse”, dijo Lacalle Pou en respuesta a los dichos de Carolina Cosse. La ex ministra y precandidata por el Frente Amplio había dicho: “Salvo algunos pocos que viven en barrios privados, encerrados, en un ámbito diferente, los demás vivimos en sociedad”.

El precandidato blanco vive en el barrio La Tahona, en el departamento de Canelones. “El que divida al país en barrios carenciados o barrios privados, está frito”, agregó Lacalle Pou.

“Hay algunos que hacen de su modus operandi político la división, y la división es propia de los mediocres, porque si yo tengo miedo de que me abandonen lo que voy a generar es un muro, una división o una brecha”, sentenció el precandidato nacionalista.