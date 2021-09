Lust citará a Falero para que explique "destrucción de puente histórico en Durazno" por obras de UPM

El legislador dijo a Telemundo que convocará al secretario de Estado a la Comisión de Transporte de Diputados y a una reunión con la bancada de Cabildo Abierto.

El diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust anunció este martes que citará al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, para que "explique e informe" en el Parlamento la "anunciada destrucción del Puente ferroviario de Durazno".

El legislador dijo a Telemundo que convocará al secretario de Estado a Comisión de Transporte de Diputados y a una reunión con la bancada de Cabildo Abierto.

Lust planteó en Twitter que la construcción es un monumento histórico de 140 años de antigüedad que será desmontado para "complacer a los ambienticidas de la República”. El puente será modificado por las obras del Ferrocarril Central, la vía férrea que se reconstruirá a partir del contrato firmado con UPM, que instaló su segunda planta de celulosa en Uruguay.

Lust es un firme opositor al acuerdo firmado en 2017 entre el Estado y la empresa finlandesa. En 2020, por ejemplo, impulsó el primer llamado a sala en este período legislativo, al que fueron convocados sin mayores consecuencias políticas los ministros Luis Alberto Heber, Azucena Arbeleche, Irene Moreira y Omar Paganini.

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, también se opone a las posibles modificaciones del monumento departamental. Este lunes dijo a Radio Alternativa Durazno que tiene el compromiso de distintas autoridades de “no tocarlo”, pero nada firmado, y que se opone a que sea sustituido por otro.

“A mí me fallan a la palabra y es probable que si me fallan a la palabra, es probable, que les ponga una firmita y me vaya para mi casa”, afirmó.

El intendente aseguró que la sustitución del puente no estaba en el proyecto, y que la razón del cambio es que los ingenieros se niegan a firmar que puente pueda aguantar 50 años más.