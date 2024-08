Manejaba borracho, atropelló a un hombre y le dieron domiciliaria; padre de la víctima pide prisión "para que sepa lo que es el sufrimiento"

"Me mataron a mi hijo, los tipos están en la casa mirando televisión, tienen que ir a la cárcel", expresó el padre.

Este jueves se realizó una movilización por la muerte de un hombre de 41 años que fue atropellado por un conductor alcoholizado en la zona de Tres Cruces.

Entre la amargura, tristeza e indignación por la imputación que recayó en el conductor del auto y sus acompañantes, familiares, amigos y compañeros de trabajo de Guillermo Lucas se manifestaron reclamando la medida cautelar que se les impuso.

El conductor del auto, de 26 años, tenía 1,9 gramos de alcohol por litro de sangre y espera el juicio en prisión domiciliaria. En tanto, a los dos acompañantes se les aplicó arresto domiciliario nocturno.

"Reclamo justicia por mi nene, tenía 41 años, pero era mi nene igual, mi amigo, mi hijo, le faltaba unos meses para recibirse de enfermero, era su sueño", dijo entre lágrimas Jorge Lucas, padre de la víctima.

"Me mataron a mi hijo, los tipos están en la casa mirando televisión, tienen que ir a la cárcel y que sepan lo que es el sufrimiento. Yo vivo con esto, no duermo, no como, vivo amargado, me doy la cabeza contra la pared", expresó.

En una carta, los compañeros de trabajo se despidieron de él: "Nos encontramos escribiendo estas palabras con un nudo en la garganta y el corazón lleno de tristeza. La noticia de tu partida repentina nos dejó a todos un vacío imposible de llenar. Queremos recordarte como compañero de trabajo ejemplar que siempre fuiste, comprometido, amable y generoso".

"Fuiste un amigo leal, confidente y un apoyo incondicional, siempre dispuesto a escuchar y brindar un consejo. Aunque nos duela reconocer, debemos aceptar un destino evitable. Tu partida nos recuerda la importancia de valorar cada momento y a cada persona que forma parte de nuestra vida. Tu partida dejó un vacío irremplazable en nuestro equipo", concluyó la carta.

El hecho sucedió pasado el sábado a la mañana, entre un auto y una moto: ocurrió en bulevar Artigas y Jorge Canning, cuando el auto rebasó por la derecha e impactó el birrodado que estaba detenido sobre la senda de circulación mientras se ponía el equipo de lluvia. Arriba de la moto estaba Guillermo.

Tras el impacto, el hombre quedó en estado inconsciente y un móvil de UCM constató posteriormente su fallecimiento.