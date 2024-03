Manini adelantó que Salinas "no participará de la campaña electoral": "No tiene mucha disposición para la actividad política"

El líder de Cabildo enfatizó que, de todas formas, su figura es un "activo político" para el partido.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, adelantó este lunes que Daniel Salinas, exministro de Salud Pública, no participará de la carrera electoral.

"He conversado con él en el verano, él está muy consustanciado con su actividad privada, con la familiar y es decano de Medicina en la Universidad Católica. No tiene mucha disposición para la actividad política. Es algo intrínseco en él y hay que respetárselo. He conversado pero soy muy escéptico, pienso que finalmente no vamos a tener su participación en la campaña política más allá que para nosotros es un activo político innegable", dijo Manini Ríos.

En varias ocasiones se había especulado sobre su posible vuelta a la escena política, pero Salinas se ha mantenido alejado y dedicado a la actividad académica, tal como había anunciado tras su salida en marzo de 2023. Salinas es recordado por ser uno de los encargados del combate a la pandemia del coronavirus en Uruguay y dejó su cargo siendo el ministro con mayor popularidad del gobierno.

Por otra parte, Manini reafirmó que en su partido no habrá competencia interna y él será el único candidato a presidente. Sí habrá una "pugna" entre "corrientes nacionales", es decir, sectores de distintos dirigentes.

"Hoy hay cuatro corrientes nacionales que van a pugnar por votar bien en la interna de Cabildo. Recién vamos a largar (la carrera electoral) cuando estén los pingos en la cancha, los nombres de cada partido, el 1º de julio", expresó.