Manini afirmó que la ideología de género es "perversa" y que "vino para fragmentar la familia"

El líder de Cabildo Abierto aseguró que el partido pone arriba de la mesa temas que "otros no se animan" porque "no le debe nada a nadie".

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, habló en el cierre del año del partido en Sauce, Canelones.

En su discurso aseguró que Cabildo Abierto nació "para levantar las banderas que otros tenían por el piso y que generaban la decepción, la baja de brazos de la gente que ya no confiaba en el sistema político, que era descreída". "Vino a enriquecer a la coalición que gobierno, al darle una óptica diferente a los temas", indicó.

"Cabildo Abierto es el partido que se atreve a poner arriba de la mesa temas que otros no se animan y lo hace porque no tiene ningún tipo de compromiso, porque no tiene las manos atadas, porque no le debe nada a nadie", aseguró Manini, quien fue aplaudido por los presentes.

El líder del partido cuestionó la ideología de género que han calificado "sin pelos en la lengua" como "perversa". "Es una ideología que enfrenta al hombre con la mujer, al hijo con el padre, que vino para fragmentar lo que les quedaba por fragmentar, la familia", agregó. "Cabildo Abierto es el único partido que se atreve a denunciarlo y al hacerlo se expone a una aplanadora mediática que nos pone cualquier etiqueta por solo el hecho de denunciar lo que todos sabemos que es cierto", dijo.

Manini aseguró que Cabildo abierto tiene el "mandato ético" de hacer "crecer" al partido y transformarse en "una opción real en los próximos tiempos. "No tenemos derecho a privar al pueblo uruguayo de la herramienta de cambio real que el pueblo uruguayo está buscando", indicó.

Reconocimiento a Salinas

El líder de Cabildo Abierto destacó el trabajo de integrantes del partido en "distintos cargos de responsabilidad" y le dedicó un reconocimiento al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, "quien por alguna razón es el ministro que recibe mayores apoyos en la voluntad de los ciudadanos, quien hace que el Uruguay sea reconocido como uno de los que mejores ha manejado la pandemia en el mundo. A él nuestro reconocimiento por lo hecho y lo que sabemos va a seguir haciendo. Porque la salud pública no se agota en la pandemia", aseguró.