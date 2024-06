Manini dijo que la ley de género "contribuyó a crear violencia donde no la había, mucha más que la que pretendía frenar"

Manini también criticó la ley que reguló el cannabis: "Hay gurisadas que toman como un acto normal el fumarse un porro antes de ir a clase, o después. A veces en compañía de los propios profesores".

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, aseguró que la ley de violencia basada en género (Nº 19.580) ha "contribuido a crear violencia donde no la había" y, lejos de "frenar la violencia", ha generado "mucha más".

El precandidato único del partido encabezó un acto en La Unión (Montevideo) este lunes por la noche de cara a las elecciones internas del 30 de junio y arremetió contra los gobiernos del Frente Amplio, especialmente contra dos leyes aprobadas durante esas tres administraciones: la 19.580 y la 19.172, que regula y controla el cannabis.

"Podemos hablar del deterioro del tejido social, de la destrucción de la familia, de la nefasta ley 19.580", comenzó, antes de enumerar aspectos de la norma. Algunos han sido cuestionados también por otros legisladores y dirigentes de la coalición, incluido el presidente Luis Lacalle Pou.

"Primero que nada establece que no somos todos iguales ante la ley, como dice la Constitución. No, ante la duda tiene razón la mujer. Es una ley que no permite que el juez valore las pruebas del denunciado. Es una ley que violenta la propiedad privada, porque cuando el denunciado es el propietario de la casa, se tiene que ir de su casa. Es una ley que permite la denuncia falsa sin sanción", expresó.

Finalmente, cerró: "¿Habrá ley más nefasta que esa? Que ha contribuido a crear violencia donde no la había, mucho más violencia que la que pretendía frenar. Esa ley es de los gobiernos frenteamplistas".

"Fumar porro" con los profesores

Con respecto a la ley del gobierno de José Mujica que regulariza el cannabis, Manini consideró que "normalizó, naturalizó el consumo de drogas" porque "se vende en las farmacias junto a los remedios".

"Hay gurisadas, hay jóvenes, que toman como un acto normal el fumarse un porro antes de ir a clase, o después. A veces en compañía de los propios profesores. ¿En qué gobierno se naturalizó el consumo de la droga? En los del Frente Amplio", enfatizó.

El senador aseguró que "Cabildo Abierto es el partido de la restauración".

"Es el partido que va a restaurar el respeto a la autoridad en todo los niveles. El respeto a la familia, los padres en la familia, padre y madre. El respeto al maestro y al profesor. El respeto al policía, al militar, a la autoridad en todas sus expresión. A la bandera, al himno nacional. Solo restaurando el respeto a la autoridad en todos los niveles se podrá asegurar que se respeten las normas de convivencia y evitar que la ley de la selva se vaya imponiendo. La primera política social es restaurar el respeto a la autoridad", cerró.