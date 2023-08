Manini pidió que "hoy mismo" se disponga una "auditoría a fondo" en Salto Grande

"Si llegamos a la conclusión de que el uso no fue el correcto, bueno... se desprende que no corresponde un refuerzo de rubro", el líder de Cabildo.

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, reclamó este miércoles que se disponga una auditoría dentro de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para determinar el buen uso o no de los recursos públicos.

La institución está en el centro de la polémica luego de que se conociera que el 17 de agosto el presidente Luis Lacalle Pou firmó una resolución que autoriza al Ministerio de Economía (MEF) a transferir a la delegación uruguaya que administra la central hidroeléctrica la suma de hasta $200 millones por concepto de refuerzo de rubros para el ejercicio 2023. Se ha criticado que esos fondos se han utilizado para contratación de personal vinculado a su presidente, el nacionalista Carlos Albisu.

"Hoy mismo habría que disponer de una auditoría de qué uso se ha hecho de los dineros. No solo ahora, ir para atrás también, a las administraciones anteriores. Una auditoría a fondo que deje bien claro si se usó bien o mal los dineros. Si llegamos a la conclusión de que el uso no fue el correcto, bueno... se desprende que no corresponde un refuerzo de rubro", expresó Manini en entrevista con el programa 12 PM de Azul FM.

Manini dijo que no cuenta con "la información exacta" de "en qué se gasta el dinero de Salto Grande", pero señaló: "Da la impresión que tienen recursos más que suficientes como para pedir refuerzo de rubro todos los años".

El líder de Cabildo recordó que en estas semanas en el Parlamento se "pelea" por "mucho menos que eso" en el marco de la Rendición de Cuentas.

"Primero queremos saber bien en qué se ha gastado ese dinero. Qué es lo que amerita que el Estado tenga que reforzar cuando tienen un presupuesto propio abultado. Habría que ver los niveles salariales y las contrataciones. Si se gasta en apoyar clubes deportivo, instituciones o reparticiones a la libre voluntad del presidente de la CTM y vaya a saber uno si lo hacen con una finalidad política, si lo hacen de en una forma discrecional que no se ajusta a los fines de la comisión técnica mixta, , nosotros entendemos que no corresponde este tipo de refuerzo", remarcó.