Manini reconoció que participó en la formación de Cabildo Abierto, pese a que constitucionalmente no podía haberlo hecho

En un libro afirmó que estuvo en la definición del nombre del partido, de la bandera, y solamente ajeno a los temas administrativos.

A pesar de que la Constitución se lo impedía, Guido Manini Ríos, siendo comandante en jefe del Ejército, tuvo un rol protagónico en la formación de Cabildo Abierto.

Así lo admite en el libro "Manini. El comandante sin jefe", del exdiputado Fernando Amado.

"Cabildo surge en una reunión en la que yo también estaba presente, estando en actividad. La realidad es que estuve. Yo no estaba ajeno a que se estaba formando el partido, incluso no fui ajeno ni al nombre, ni a la bandera, pero no participaba en las cosas concretas del tema administrativo. Eran reuniones esporádicas, pero no estaba ajeno, y todo esto era por si era cesado".

El fragmento del libro fue publicado este lunes por el semanario Búsqueda.

El artículo 77 de la Constitución establece que los militares en actividad "deberán abstenerse" de formar parte de comisiones o clubes políticos, suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, "en general ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".

El mismo artículo dice que están "bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público".

En 2018, Manini Ríos acumulaba desavenencias con el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez, y estaba por elevar fallos de tribunales de honor militares que, estimaba, terminarían en su segura destitución.

Consciente de eso, había decidido participar en la formación del nuevo partido. "El nombre Movimiento Social Artiguista fue una idea mía", dice Manini Ríos en el libro. "La propuesta inicial del nombre la doy yo estando en actividad y yo elegí la primera bandera de Artigas para que nos representara", agregó.

Manini Ríos sabía que, si trascendía, "sería un escándalo".