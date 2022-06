Manini Ríos habló tras informe de Colonización: "Ni yo, ni mi señora, ni me suegro jamás fuimos colonos"

El senador dio argumentos que contradicen al informe presentado por el Instituto Nacional de Colonización y dijo que es un "juego político en el cual se quiere acusar y ensuciar".

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, rechazó de nuevo este jueves ser colono, luego de que Búsqueda informara en su edición más reciente que un nuevo informe de la Asesoría Letrada del Instituto de Colonización (INC) confirma que tanto el senador como su esposa, la ministra de Vivienda Irene Moreira, y su suegro, Roque Moreira, son colonos.

En conferencia de prensa el legislador aseguró: "Ni yo, ni mi señora, ni me suegro jamás fuimos colonos". Cuando se discutió la Ley de Urgente Consideración (LUC) en el Parlamento, Manini Ríos votó el artículo 27 que establece que el colono no tiene por qué trabajar "directamente" la tierra sino que puede "supervisar" la labor que allí se desarrolla.

Ahora, también se refirió a este punto y dijo que en base a los argumentos que dio tiene la "total libertad de votar lo que se me antoje en la LUC porque yo no soy colono, no fui nunca colono ni seré colono". "Es parte del juego político en el cual se quiere acusar y ensuciar", agregó.

Durante sus declaraciones, el senador se basó en un informe del abogado especializado en derecho agrario Enrique Guerra, que asegura que el INC compró y vendió "un campo que no era apto para colonizarse". Cuando se comercializó este predio, no se consideró si los compradores "cumplían o no las condiciones para ser colonos".

En mayo de 1970 el Instituto de Colonización compró un campo de 2.900 hectáreas en Artigas, que “no era apto para colonizarse”, dijo este jueves Manini Ríos en conferencia de prensa. “El campo no era apto para colonia agrícola”, añadió el parlamentario. Era “inundable” y tenía “exceso de monte”, describió el legislador. Debido a esto, Colonización decidió fraccionar ese predio en dos. A través de un “llamado público de precios”, dijo Manini Ríos, su actual suegro, compró uno de esos terrenos.

Búsqueda informó en esta jornada que la Asesoría Letrada del organismo analizó el caso y le solicitó una serie de documentos a los implicados. Las conclusiones fueron presentadas en un informe que ratificó el carácter de colonos de los políticos con respecto al campo de 2.856 hectáreas en la zona de Yacaré Cururú, en el departamento de Artigas.

La polémica viene desde marzo, cuando el mismo medio informó que una inspección técnica solicitada por el director frenteamplista del INC, Andrés Berterreche, determinó que eran colonos.

En ese momento Manini Ríos aseguró que la información era falsa. "Claramente ni yo ni mi señora ni mi suegro somos ni fuimos nunca colonos. Claramente. Diga lo que diga cualquiera bien mandado por algún director de Colonización. Nunca fuimos colonos. Lo saben todos los que nos conocen. Ocupé cargos públicos que eran incompatibles con ser colono y a nadie se le ocurrió que era colono", expresó.

Aseguró que nunca figuró como colono y no tiene "ni idea" de dónde está el INC. "Esto es una jugada que entiendo muy baja y sucia, que está buscando desprestigiar a un partido que parece que les preocupa mucho a mucha gente", dijo.