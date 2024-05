Romina Celeste aseguró que denuncia de trabajadora sexual contra Orsi "es falsa"

La militante nacionalista sostuvo que la trabajadora sexual de 42 años dio "un testimonio falso" a la Policía y lo único que quería era "plata y fama".

La militante del Partido Nacional Romina Celeste Papasso dijo que la denuncia que hizo una trabajadora sexual contra el precandidato del Frente Amplio Yamandú Orsi por una agresión física "es falsa". Sostuvo que la denunciante deberá hacerse cargo y pidió disculpas al representante de la coalición de izquierda por el daño causado.

En una audio difundido por el periodista Diego Martini, la militante nacionalista sostuvo que la mujer trans de 42 años dio "un testimonio falso" a la Policía y lo único que quería era "plata y fama".

"Esta persona es una consumidora de pasta base, nadie la obligó a nada", sostuvo. En la misma línea, confesó: "La denuncia sobre la nariz la inventó ella”.

Por otro lado, Celeste se refirió a Orsi. “Es un tipo que no me llega como político, pero eso es problema de él, no soy quién para juzgarlo". "Otra cosa es que alguien vaya y le haga una denuncia falsa, inventando”, expresó.

Este sábado la militante del Partido Nacional pidió disculpas a Orsi a través de un video. "Yo quiero pedirle disculpas al precandidato Orsi por la historia que conté y cuando uno tiene que pedir disculpas no tengo ningún problema", manifestó.

Además, dijo que fue un error y que la denunciante deberá hacerse cargo. "A veces podemos llegar a dar noticias que no tenemos la certeza que sea así y podemos estar causando una persona sin darnos cuenta, no solamente a la persona sino a la familia", confesó.

La militante fue quien, en un principio, denunció hace poco menos de dos meses al precandidato frenteamplista a través de sus redes sociales. "Una chica trans de Canelones, especialmente cerca de lo que es el Parque Roosevelt, me contó una experiencia muy lamentable. Este señor, antes de ser intendente, decidió pararla, levantarla y pedirle un sexo oral. Cuando termina eso, que ya sabemos a lo que me refiero, el tipo le pegó, la dejó inconsciente y la tiró para el pasto y no le pagó", sostuvo en X.

El caso era investigado por la Fiscalía de Ciudad de la Costa a cargo de Sandra Fleitas. Una vez que se conoció la denuncia, Orsi aseveró que la acusación se enmarcaba en una "campaña sucia" que buscaba desprestigiar su figura en el marco de la campaña electoral.

El exintendente de Canelones dijo que la denunciante se confundió de persona. "Por supuesto no era yo, o peor aún, sería mucho más triste que alguien la estuviera usando", enfatizó.