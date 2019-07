Manini Ríos: “me llama la atención que me digan que no estoy invitado a un lugar a donde yo nunca pedí ser invitado”

En entrevista con Telemundo el candidato de Cabildo Abierto respondió a los dichos de Talvi, que ha cuestionado a su sector y se ha mostrado reacio a hacerlo parte de una coalición opositora.

¿Ya sabe quién será su candidato a la Vicepresidencia?

Estamos viéndolo. Lo vamos a anunciar en los próximos días. Seguramente la semana próxima lo anunciemos. No quiero adelantarme porque faltan algunas instancias. Va a ser una buena fórmula. Puede ser una mujer o un hombre. Hay uno o dos nombres con más firmeza, pero prefiero no adelantar nada.

¿A qué atribuye la buena votación en las internas?

Indudablemente que Cabildo Abierto está ocupando un espacio que mucha gente estaba esperando. Mucha gente que estaba desencantada con las distintas opciones electorales y que vio en Cabildo Abierto la esperanzas de cambios reales. Ve que Cabildo Abierto no es más de lo mismo, ve un compromiso para llegar a las soluciones de los problemas reales que hoy angustian e indignan a mucha gente. Son remarcables los 50 mil votos porque el marco que rodeó a la votación. Fueron unas elecciones internas sin interna, para las cuales se trabajó menos de tres meses, casi sin recursos económicos. Las 50 mil voluntades fueron de verdadera adhesión.

¿Desde el punto de vista filosófico donde se ubica? Se dice que es la extrema derecha, que es neonazi…

Eso demuestra la gran preocupación que está generando Cabildo Abierto en el escenario político, de izquierda a derecha. Hay nerviosismo porque se percibe que Cabildo Abierto no es más de lo mismo y por eso esta agresividad que hemos visto desde distintas tiendas. El voto nuestro es un voto que viene de todos lados.

Pero, ¿cómo se ubica desde el punto de vista filosófico?

Yo soy artiguista. Artigas no era de izquierda ni de derecha. Yo no quiero que me etiqueten. El artiguismo en esencia es interpretar el sentir de la gente. Artigas era un intérprete del pueblo oriental. La gente hoy quiere orden, quiere seguridad se puede asociar tradicionalmente a la derecha si quiere. El artiguismo también es sensibilidad por los más frágiles, eso se lo puede asociar al discurso de la izquierda. Nosotros no nos dejamos etiquetar.

Pero de Artigas se viste todo el mundo…

Sí, es cierto. Hay sectores de todos los partidos que se pueden definir como artiguistas y bienvenidos. También es cierto que se ha manoseado una y otra vez la ideología artiguista y no siempre se la ha aplicado. Cuando se toman medidas que dejan en el camino a gente que se desloma de sol a sol, gente que trabajando se termina fundiendo, cuando no se considera la situación tantos marginados que quedan tirados al costado del camino, por más que se invoque el artiguismo, no se es artiguista.

Se habla de una alianza de partidos para eventualmente ganarle al Frente Amplio. Ernesto Talvi ha cuestionado a su sector. ¿Ha hablado con Talvi? ¿Cómo se siente cuando Talvi habla a favor de una alianza pero deja afuera a Cabildo Abierto?

Me llama la atención que me digan que no estoy invitado a un lugar a donde yo nunca pedí ser invitado. No tengo ninguna intención de hacer ninguna coalición, por lo menos en este período. Hay distintas instancias para cumplir. Cabildo Abierto nació independiente, nació por fuera de los partidos tradicionales porque quiere su camino propio, con las manos libres, sin ningún tipo de ataduras. Nosotros no vamos a hacer coalición con nadie, vamos a marcar nuestro proyecto. Seguiremos en ese camino y la gente verá en nosotros el compromiso de gestión, un compromiso de arribar a las verdaderas soluciones.

Uno de los motivos por los que Talvi se muestra reacio a formar una alianza con usted es por una frase que usted expresó y dijo que nuestra democracia necesita oxígeno. Él dice que nuestra democracia es plena y no necesita ningún oxígeno. ¿Usted que quiso decir?

Yo dije que Cabildo Abierto venía para oxigenar a la política uruguaya en un momento en el cual las encuestas hechas con objetividad arrojan que los partidos políticos son las instituciones con menos respaldo popular. Si tenemos en cuenta que los partidos políticos son el soporte en el cual se basa la democracia, que sean esas las instituciones que tienen menos respaldo. Entonces dijimos que Cabildo Abierto es un viento nuevo que viene a oxigenar a la política y de esa forma a contribuir nuestra democracia.

Lacalle Pou dijo que él no quiere amputarse ningún acuerdo y lo sigue invitando a usted a que se incorpore, ¿a usted le interesa?

Yo creo que no es el momento de hablar de coaliciones, es el momento de hablar de proyectos. Llegado el momento se verá en qué hay coincidencias. Nosotros no tenemos hoy ningún interés en participar de ningún gobierno en particular. (…) No nos interesa integrar un gobierno en medida de ocupar ministerios o subsecretarías, sí podemos apoyar a cualquier gobierno que lleve adelante las principales políticas que creo que están en la etapa de libro que hay que atender de inmediato.

¿Cree que hay una lucha contra la corrupción adecuada en Uruguay?

Yo creo que no hay una buena lucha contra la corrupción. En algunas situaciones falta cristalinidad, como por ejemplo lo que se firmó con UPM o negativas a investigadoras a nivel parlamentario. Son cosas que al menos arrojan una sombra de duda. Yo no digo que haya corrupción, pero tengo el derecho a pensar que tal vez la haya. Cualquier gobierno que venga el 1º de marzo tiene que ordenar auditorías en todas las reparticiones del Estado, ir al fondo y llevar a la justicia a todos los que puedan ser responsables de actos de corrupción.

Las encuestas consideran que Cabildo Abierto podría tener de un 5 a 7 % en octubre. Esto habilitaría a bancas en el Senado. En relación a su formación militar, ¿cómo se sentiría trabajando en el Parlamento uruguayo?

La primera consideración es que nosotros vamos a apostar a ir mucho más lejos de ese 7 %, algunas encuestas ya están hablando del 9 %. Yo creo que podemos estar mucho más arriba y que podemos ser protagonistas en la disputa por pasar al balotaje. Más allá de eso es probable que la ciudadanía nos asigne un lugar en el Parlamento. Yo creo que usted tiene cierto desconocimiento de la formación del militar. El militar es verticalista pero también hace estudios profundos de todos los temas que toca tratar, puede tener la seriedad para sacar adelante proyectos en cualquier ámbito, como se ha demostrado una y otra vez. Ningún militar tiene limitada su capacidad de ser un excelente parlamentario.

La capacidad no está en discusión, ¿cómo se sentiría?

Encabezaría una bancada. Esperamos que sea numerosa. Voy a encabezar la lista al Senado. A mí me gustaría ser presidente y para eso juego, si termino siendo senador después le cuento si me gusta o no. Creo que en el Senado podría liderar una bancada en un Parlamento seguramente muy fragmentado.

¿De quién se ve más cerca?

Honestamente no tengo coincidencia con nadie del espectro político. Por supuesto que hay varios que han mostrado más hostilidad hacia mí, que ellos están marcando diferencias, seguramente siguiendo estrategias. Nosotros por principios no queremos dinamitar ningún puente. Sabemos que los tiempos que vienen para el Uruguay van a ser muy difíciles y dinamitar puentes en una gran irresponsabilidad. Cada uno puede seguir la estrategia que le parezca, pero creo que no hay derecho a tergiversar los dichos de una persona para arrimar agua para su molino. Yo jamás hice declaraciones xenófobos. Hay un medio de prensa que reiteradamente titula en forma sesgada. Basta ir a la grabación para ver que lo que dije no se desprende xenofobia alguna. Es lamentable que algunos actores políticos se queden con los titulares. Tampoco hablé de la seguridad durante la dictadura, sino que hablé de la seguridad a fines de los 80 y principios de los 90’, o sea fuera de dictadura. Eso creo que está mal. Hubo un compromiso de todos los partidos de ir contra las noticias falsas.

En Italia varios militares hoy fueron condenados a cadena perpetua por violación a los derechos humanos, ¿algún comentario para hacer?

Es un capítulo que se va cerrando, el capítulo de una historia que los uruguayos no queremos volver a repetir. Entiendo que la Justicia italiana habrá actuado con las pruebas del caso. Creo que como candidato a la Presidencia de Uruguay no me corresponde hacer apreciaciones sobre las decisiones de la Justicia de otro país.