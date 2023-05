Marcha del Silencio: miles de personas volvieron a movilizarse bajo la consigna "¿Dónde están? Nunca más terrorismo de Estado"

La consigna habitual de “verdad, memoria y justicia” se enmarcó especialmente este año en el aniversario número 50 del golpe de Estado de 1973 que dio comienzo a la dictadura.

Durante la noche de este sábado 20 de mayo tuvo lugar por la avenida 18 de Julio del Centro de Montevideo una nueva edición de la Marcha del Silencio.

La iniciativa, que volvió este año a congregar a miles de personas, se realiza desde 1996, con la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otros colectivos sociales, con el objetivo de recordar y rendir homenaje a las víctimas de la dictadura militar.

Como es habitual, la marcha partió a las 19:00 horas desde la Plaza a Los Desaparecidos en América, ubicada en Jackson y avenida Rivera, para avanzar por la principal arteria del centro montevideano hasta llegar a la Plaza Libertad.

Minutos antes de la marcha, Ignacio Errandonea, integrante de la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, mostró su emoción en rueda de prensa al ser consultado por la multitud presente: “Es realmente emocionante. Es una tranquilidad también. Porque no sé cuántos pelos de corte más me quedan, pero sé que, más tarde o más temprano, con la juventud que ha tomado la bandera y va a seguir peleando por nuestros familiares, los vamos a encontrar. Eso me da una tranquilidad enorme”. "Hace prácticamente 50 años que nos preguntamos dónde están nuestros familiares", agregó, y remarcó la consigna de "¿dónde están?; nunca más terrorismo de Estado".

La consigna habitual de “verdad, memoria y justicia”, sumada a la de "¿dónde están?; nunca más terrorismo de Estado", se enmarcó especialmente este año en el aniversario número 50 del golpe de Estado de 1973 que dio comienzo a la dictadura.

Este 20 de mayo, además, se desarrollaron homenajes a dirigentes políticos asesinados durante la dictadura, como Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini: ambos murieron en ataques producidos un 20 de mayo de 1976.