María Noel Riccetto: "Me hubiera encantado, pero no hubo transición con Yebra"

La nueva directora del Ballet Nacional del Sodre conversó sobre el proyecto para la nueva época del Ballet Nacional.

Impacto de la pandemia

No hubiera aguantado si estuviera bailando. Siento mucha admiración por esos bailarines. Muchos en el mundo siguen en su casa haciendo clase tratando de seguir en forma. Yo no sé si hubiera podido. Me hubiera imaginado una despedida por zoom. Se necesita mucha disciplina y mucha consciencia de tu cuerpo. Mantener las ganas y el optimismo es brutal. Fue difícil. Yo no quería hablar porque no era mi lugar para hablar. Se manejó de esa manera y muchos la criticaron y muchos estuvieron de acuerdo. Yo me encargué de mi división y seguí enfocada en eso. En el momento en que se hiciera público ahí era mi momento para hablar. Siempre fue importante respetar la dirección anterior. Trabajé muy bien con mi jefe y me pareció que por respeto no era mi lugar para hablar.

Salida de Igor Yebra

No hubo transición. Tuvimos poca comunicación, pero en el momento de tenerla sí la tuvimos. A nadie le gusta irse de un lugar en el que está cómodo. A mí me hubiera encantado que hubiera transición. Siempre tuve una relación divina con él. Me hubiera encantado compartir más con él. Con la pandemia uno se da cuenta la gente que verdaderamente tenés cerca a pesar de la distancia. Quizá no era una relación tan sólida. Me siento muy orgullosa de estar en el lugar en el que estoy. Conozco desde adentro y es el lugar al que llego. Mi objetivo día a día es estar tranquila con las decisiones que estoy tomando. No vengo con una varita mágica a cambiar todo. Hay cosas que están muy bien hechas.

Visión artística para su dirección

La posibilidad que le dio Julio Bocca de darle versatilidad es algo que quiero seguir haciendo. A nivel presupuestal es un año difícil y tenderemos que armar un equilibrio en donde el 2022 que va a ser mi primer año de programación. La de 2021 es una programación que presentó Igor. Para 2022 estoy en contacto con otras compañías para hacer coproducciones. La sinergia es la forma de gestionar y de salir adelante en tiempos que son complicados. Ha habido un ida y vuelta lindo con coreógrafos y maestros. La semana pasada fue intensa en cambiar algunas cosas dentro del ballet y en buscar contactos para tener una respuesta positiva. Hay que conseguir la plata ahora. A partir del lunes decidimos armar dos burbujas y vamos a trabajar en simultáneo con dos grupos.

Relación con los bailarines

Va a ser un gran desafío. Sigo siendo la misma y mi esencia es la misma y no lo estoy dispuesta a cambiar. La capacidad de diálogo es la misma. Para mí también es difícil. Es una compañía que quiero mucho y es un grupo humano que quiero mucho. Sé que por el recorrido va a haber gente que esté de acuerdo conmigo y otros que no tanto. Estos años han sido de mantener una coraza y mantenerme fiel a mis valores.

Primeras bailarinas

Compartimos roles con ellas. Primeras bailarinas hay varias y solistas hay varias. Todas para mí son importantes y todas tienen algo especial. Tenemos cosas más fuertes y nos complementamos unas con otras. Hay varios ballets que requieren más de una primera bailarina. Yo tuve un poder de comunicación que otras no tuvieron, pero no quiere decir que trabajaron menos que yo. Marina está como asistente de dirección. Es una persona que quiero mucho y confío 100 %. Compartimos casi toda la carrera juntas y me parecía que en ese lugar tenía que haber alguien de mucha confianza. No pienso volver a bailar. Tuve unos años divinos como bailarina. Creo que me retiré en la crista de la ola y fue una sensación hermosa en ese momento. Logré llegar a ese lugar y no me quedó nada en el tintero. Bailé feliz durante todo ese tiempo y ahora estoy para otra cosa.

Libro