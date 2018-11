Martínez cree que Sendic debería dar un paso al costado: “La ética no se mide por el tamaño, se mide por si pasa o no pasa”

El intendente prefirió no opinar sobre si la candidatura de Sendic perjudica al Frente Amplio.

El intendente Daniel Martínez, y precandidato del Frente Amplio a la Presidencia, habló sobre la polémica por la presentación o no de Sendic como candidato por su sector:

Me ha pasado con gente del exterior que me dice ¿cómo van a sacar a un vicepresidente por tan poco dinero? Creo que fue lo que prevaleció en el Frente Amplio y yo me siento orgulloso. En pocos lados del mundo un partido hace caer a un vicepresidente. La ética no se mide si es más chica o más grande, es si pasa o no pasa. Es lo mismo robar unas hojas de papel en la oficina que recibir una coima por una licitación si sos funcionario público. Yo coincido con eso, las dos cosas son incorrectas y uno no tiene que permitirlas.