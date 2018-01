Martínez es el “candidato cantado” y para Astori “es ahora o nunca”, reflexionó Mujica

El expresidente José Mujica se refirió al escenario político que atraviesa el Frente Amplio de cara a las elecciones del 2019. En este sentido, afirmó que le queda grande ser candidato a la Presidencia porque las condiciones políticas son diferentes a las del 2009, cuando él compitió y ganó.

Asimismo, señaló que el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, será uno de los precandidatos y que para el ministro de Economía, Danilo Astori, “es ahora o nunca”.

“Creo que hay dos o tres pingos jóvenes. Cantado está Martínez. Pero hay algunos más. Orsi puede ser, me gustaría”, agregó.

“Para un veterano que tiene 82 años, que cometiera la aventura de jugar esto… lo peor es que corre con el riesgo de ganar. ¿Y después qué hago? Si me meto en un baile de esos, me queda grande. Y no podría elegir el vice, algo que a determinada edad… el vice es clave. En el 2009, yo tenía unos cuantos años menos. En esa elección me di cuenta que la definía el puñado de blancos que jamás podría votar a Lacalle. Esos eran votos dobles. Y yo podía incidir en esos votos mucho más que Astori. Pero ahora estamos en otro verso”, afirmó el expresidente.