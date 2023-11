Martínez lanzó su propio sector en apoyo a Orsi; "estaré donde me toque estar", dijo sobre su futuro de cara a las elecciones

“Hoy está el trabajar para Yamandú, eventualmente ver la posibilidad de continuar y sumar para una experiencia electoral en octubre, y luego en un eventual balotaje. Y después ver qué pasa”, agregó.

El exintendente de Montevideo y excandidato presidencial Daniel Martínez lanzó su propio sector dentro del Frente Amplio en apoyo a la precandidatura presidencial de Yamandú Orsi.

“No te rindas” se llama la agrupación de Martínez, una clara referencia a Tabaré Vázquez, quien finalizó su discurso de despedida de su segunda presidencia con ese poema. El lanzamiento se hizo en el Club Arbolito de La Teja, otra referencia a Vázquez.

Orsi dijo que Martínez es un apoyo importante porque es un hombre de gestión y no descartó incluirlo en un eventual gabinete de gobierno: “Es un hombre de gestión. Fue presidente de Ancap, ministro de Industria, senador, intendente de Montevideo, con gestión probada. Y él siguió metido en temas de innovación, tecnología, industria. Ya ocupó un ministerio y lo hizo muy bien, pero eso vendrá después. Hoy es un compañero de militancia”.

Martínez afirmó que su nueva agrupación se compone por militantes frenteamplistas. Destacó la gestión de Orsi y su fidelidad al programa del Frente Amplio.

Afirmó que trabajará por la igualdad y una sociedad integrada. Dijo que en su actividad política ha sido víctima del odio y de acusaciones, pero que no tiene rencor: “Nos golpearon, pero nos levantamos. Y siguiendo la consigna de Tabaré, no nos rendimos, acá estamos. Cada vez que me viene a la cabeza esto, pienso, sin revanchismo: los muertos que habéis enterrado gozan de buena salud. ¡Vamo arriba!”.

Consultado sobre si competirá por un lugar en el Parlamento o por volver a la Intendencia de Montevideo, respondió: “(Estaré) donde me toque estar. Estoy disfrutando la vida, de la militancia, de trabajar sobre los sueños”.

“Hoy está el trabajar para Yamandú, eventualmente ver la posibilidad de continuar y sumar para una experiencia electoral en octubre, y luego en un eventual balotaje. Y después ver qué pasa”, agregó.