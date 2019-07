Martínez oficializó la elección de Graciela Villar: “es la mejor compañera posible”

La fórmula del Frente Amplio finalmente se cerró y fue confirmada esta tarde ante la prensa.

A las 15:00 se reunió el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio. Una vez finalizado, se formalizó la presentación de la fórmula del Frente Amplio en la que Graciela Villar acompañará a Martínez.

El primer en tomar la palabra fue Daniel Martínez y explicó el proceso que lo llevó a elegir a Villar para ser su compañera:

Luego tomó la palabra la candidata a la Vicepresidencia, Graciela Villar.

En primer lugar quiero agradecer al compañero Daniel Martínez por haberme convocado para analizar la posibilidad de la propuesta de acompañarlo en esta dupla en la perspectiva del cuarto gobierno del Frente Amplio. En segundo lugar en este lugar que estoy hoy como precandidata, porque hasta que el Plenario no me respalde no soy candidata a nada porque creo en el Frente Amplio y en su democracia, quiero saludar a los compañeros que hicieron esta campaña. Muy en particular a la compañera Carolina Cosse. Y la quiero saludar muy especialmente porque tuvo la valentía de someterse a un plebiscito público, porque trabajó, porque puso su inteligencia al servicio de acumular para el Frente Amplio y su cuarto gobierno. Pero las reglas de juego son instrumentos que tenemos que organizar en qué coyuntura estamos y esa democracia que en el Frente Amplio se ha dado habilitaba que Martínez eligiera. Ese reconocimiento supone que Carolina Cosse va a estar en nuestro equipo para seguir peleando. Como dijo el Gral. Líber Seregni, nos importa por sobre todas las cosas el día de mañana. El día de mañana los militantes de izquierda lo tenemos muy claro. Nuestras acciones de hoy son parte de la construcción del futuro. Anda por ahí mi papá que tiene 84 años. Ha sufrido mis ideas revolucionarias desde que tengo 13 años. Él quería una hija abogada, que por distintas cosas, nunca llegó a concretarse. Soy una trabajadora y reconozco en esto que mi universidad fundamental fue el movimiento obrero. Fue allí, peleando por los trabajadores, que tuve mi mejor formación. Tuve que aprender, crecer y formarme junto a hombres como el Pepe D’Elia. Mi compromiso ha sido siempre con los pobres. Mi lucha no ha sido en absoluto para promoverme a un cargo. Sí mi lucha siempre ha sido representar a aquellos que han delegado en mí su representación y ese es mi compromiso de hoy. Mi compromiso es con los frenteamplistas, para convocarlos para pelear por un cuarto gobierno teniendo la fuerza fundamental de los jóvenes que son quienes van a recibir la llama para hacer un mejor Frente Amplio, un mejor gobierno y sobre todo a construir una nueva utopía. Pertenezco a una generación que no hablaba de feminismo, era feminista por la vía de los hechos. Fuimos transgresoras sin pedir permiso y hoy hemos incorporado en nuestra vida común aspectos que tienen que ver con la nueva agenda de derechos. No hay inclusión por casualidad, no hay que incluir, deben ser parte. No podemos hablar de una sociedad si tenemos que seguir peleando por inclusión. Los cambios tienen que ser culturales, cuando la sociedad toda se apropie de esos entonces sí habremos transformado realmente esta estructura. Les agradezco a todos, a los que me conocen y a los que no. Les pido que me den la oportunidad de conocerme. Saldré junto con todos, codo a codo, mano a mano. Abriendo la cabeza y poniendo los oídos. No para decir que presto oreja, sino para aprender. Porque la vida es eso, aprender para lucha cada vez mejor, para presentar cada vez mejor. Gracias Frente Amplio, me someteré a ese Plenario para que me ratifiquen para seguir luchando por los derechos de todas y todos.