Más gente en calle: Lema dijo que Covid "agravó un montón de circunstancias de salud mental y adicciones" y apuntó a "ir a fondo" con las causas

El ministro contó que el 91% de las personas en situación de calle tiene un consumo problemático de drogas.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, brindó este jueves una caracterización de las personas que viven en situación de calle, luego de que horas atrás se conociera que la cifra que personas en esta situación en Montevideo creció 24% en los últimos dos años, según datos preliminares del censo.

En total son 2.755 personas, mientras que en el año 2021 eran 2.215. La mitad de ellas no asiste a los refugios y duerme a la intemperie. Además, si se toma con el censo de 2019, el aumento es más alarmante: 58% en cuatro años. Según Lema, "hace 17 años que hay un aumento sostenido censo tras censo".

Tal como es habitual, la mayoría de estas personas son hombres. El 91% tiene un consumo problemático de drogas y alrededor de la mitad recuperaron la libertad hace poco tiempo. Por último, se mantiene una alta incidencia de personas con problemas de salud mental.

¿Las medidas dispuestas hasta el momento no han tenido efectividad? "Sí han tenido efectividad en que el 100% de las solicitudes tuvieron resguardo. A veces había solicitudes donde la oferta no superaba a la demanda", dijo Lema, poniendo el foco en el aumento de cupos. Sobre este punto, ejemplificó que en la madrugada de este jueves sobraron 74 cupos en los centros nocturnos del Mides y que no hay ningún día donde se vean sobrepasados los centros.

Telemundo consultó nuevamente si desde la cartera realizaban una autocrítica, poniendo el foco en que en el último censo bajo la administración anterior (año 2019) había 1.745 personas en calle, a lo que Lema respondió: "Si hacemos los relevamientos es porque lo queremos medir de forma permanente. En 2020 estuvo la pandemia y se agravaron un montón de circunstancias de salud mental y adicciones. ¿Dónde nos paramos primero? En aumentar la oferta, la cantidad de cupos y más mecanismos".

En este camino, enfatizó que la "respuesta" fue la "primera meta" y que ahora se "irá a fondo" con las causas del problema. Sobre este punto recordó el aumento para atención de salud mental y adicciones que dispuso el gobierno en la Rendición de Cuentas y que atenderá al Mides, a ASSE, al Ministerio de Salud Pública y a la Junta Nacional de Drogas.

"Que cuando sale de la cárcel la persona no tenga los puentes cortados y termine o reincidiendo o en calle. Que cuando hay adicciones haya más chances donde dar un tratamiento", enfatizó.

Por último, el ministro contó que este jueves se reunirá con el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, para dialogar sobre su propuesta de entregarle a las personas que salen de prisión una tarjeta -mecanismo similar al de la Tarjeta Uruguay Social- para que tengan acceso a alimentos e higiene, entre otros puntos. "Es un formato de contención, es muy bienvenido. Llevaría unos $100 millones por año", adelantó.