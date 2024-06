"Me dijo 'abrí que te la doy' y tiró un disparo": Gerardo Nieto contó cómo fue el robo de su camioneta y qué le dijeron los delincuentes

"Le dije que me devolviera los documentos que no le iban a servir para nada, pero no me dieron mucha pelota, el que manejaba le decía ‘no le des nada y si mira pegale un tiro en la cara’", comentó.

El cantante Gerardo Nieto sufrió este martes en la madrugada una rapiña en la puerta de su casa del barrio Casabó y los delincuentes se llevaron su camioneta. Sobre el mediodía la Policía logró ubicarla junto a otros dos vehículos que también habían sido robados.

"Fue un momento muy tenso. Pasó todo en milésimas de segundos. Paré en la puerta de mi casa, subí el auto a la vereda para abrir el portón, no llegué ni a bajar y me abordaron dos personas, uno con un arma de fuego", relató a Telemundo.

🔴 Gerardo Nieto fue víctima de una rapiña cuando llegaba a su casa en Casabó; le robaron la camioneta. "Fue un momento muy tenso. Paré para abrir el portón y me abordaron dos sujetos, uno con un arma", contó el artista a Telemundo. "'Abrí que te la doy', me decía", agregó. pic.twitter.com/XqxatzjZ4j — Telemundo (@TelemundoUY) June 4, 2024

"Me dijeron que abriera, pero de los nervios no podía destrabar la camioneta. Uno me dijo ‘abrí que te la doy’ y tiró un disparo, no sé si quiso pegarle al vidrio para abrirlo con el revólver mismo y ahí disparó, los vidrios volaron para todos lados", agregó.

En ese instante, contó que se tiró al piso, le sacaron su celular y los documentos. "Le dije que me devolviera los documentos que no le iban a servir para nada, pero no me dieron mucha pelota, el que manejaba le decía ‘no le des nada y si mira pegale un tiro en la cara’, yo quedé tirado mirando al piso y se fueron", expresó.

"No tengo idea si se dieron cuenta que era yo, no me dijeron 'Gerardo cantate una', pero tal vez me reconocieron, no tengo idea. Estoy vivo, fueron daños materiales por suerte", apuntó.

Por último, comentó que detuvieron a tres personas y ahora está a la espera de poder recuperar el celular y los documentos que le robaron.