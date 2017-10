“Me extrañó que la fiscal haya cerrado el caso porque ni los médicos saben qué puede pasar a futuro con mi hija”

La Justicia archivó una de las denuncias presentadas por el suministro erróneo a niños del medicamento Mulsiferol. No obstante, el dictamen reconoce irregularidades administrativas respecto a funcionarios que actuaron con negligencia o impericia.

El padre de la niña que fuera medicada con dosis excesiva de Mulsiferol mostró su extrañeza por el archivo de la causa. Indicó que, si bien no se constataron lesiones graves, ni los médicos saben cuánto durará el tratamiento ni el plazo total de su recuperación.

En este sentido, el padre de Bianca (la niña afectada por la vitamina D), Álvaro Smith, afirmó:

“Me extrañó que la fiscal haya cerrado el caso sin saber, yo hablando con los médicos, que ninguno sabe exacto qué puede pasar a futuro.

Ni los médicos saben qué puede pasar. Ninguno te sabe decir, porque nunca pasó algo así acá, no saben qué puede pasar. Y por eso me extrañó que la fiscal, sabiendo que mi hija sigue en tratamiento… a futuro no se sabe qué le puede pasar.

Por suerte ahora está bien. Pero así como le bajó el calcio, ahora tiene un régimen estricto con la nutricionista. No puede comer gelatina, yogurt, postres, cosas que les das a todos los niños”.