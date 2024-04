"Me gustaría tener una reunión con él para ubicarlo en el mapa": Antía criticó a Silva y dijo que desconoce "cómo funcionan las intendencias"

Para Antía, al tema de los ingresos “hay que buscarle la vuelta para transparentar todo lo más posible”, por ejemplo, a través de una ley.

El intendente de Maldonado y dirigente nacionalista, Enrique Antía, criticó este viernes al precandidato presidencial colorado Robert Silva por la ahora frustrada propuesta de un plebiscito para fijar en la Constitución que los ingresos a las intendencias deban ser por concurso o sorteo. “Silva no tiene experiencias de cómo funcionan las intendencias. Me gustaría tener una reunión con él para ubicarlo en el mapa”, afirmó.

Esta semana finalmente se supo que la propuesta del sector Ciudadanos -liderado por Silva- del Partido Colorado para establecer en la Constitución que el ingreso de trabajadores a las intendencias debe ser obligatoriamente por concurso o sorteo finalmente no será definido en un plebiscito en octubre. La propuesta fracasó como proyecto de ley cuando la presentó el fallecido senador Adrián Peña -también de Ciudadanos- porque el Partido Nacional no dio sus votos en el Parlamento. Y ahora no será plebiscitada porque el Frente Amplio decidió no dar sus firmas.

Consultado este viernes al respecto en Radio Carve sobre la iniciativa para incluir en la Constitución el tema, el intendente Antía criticó la idea y también a sus impulsores.

“Adrián Peña hizo el proyecto de ley sin consultar. La realidad que planteaba no es así para todas las intendencias, hay cosas puntuales. Es algo que se tiene que resolver por ley y no por Constitución”, dijo Antía.

Y en el caso preciso de Maldonado, explicó cómo se dan los ingresos por fuera de concurso: “En Maldonado tenemos por estatuto aprobado un sistema regulado: concursos, llamados y también la posibilidad que un porcentaje de que los ingresan por concurso puedan ser ingresados por el intendente, debidamente justificados y son cargos no permanentes, que quedan por ese período. Del total de ingresos por concurso, tenemos un 8% solamente ingresados de esa manera”.

Con esto, Antía apuntó directamente contra el precandidato colorado: “Robert Silva no tiene experiencias de cómo funcionan las intendencias. Con nosotros nunca habló Silva, a mí me gustaría tener una reunión con él para ubicarlo en el mapa. Me parece que se están violando autonomías de las intendencias. Además, cada intendencia tiene resoluciones por estatuto que hay que respetarlas”.

“Silva no tiene experiencia en el sector municipal. De hecho, en el sector de él no hay ningún intendente, tampoco tuvo información de primera mano. Hay que ser muy cuidadosos”, agregó.

Para Antía, al tema de los ingresos “hay que buscarle la vuelta para transparentar todo lo más posible”, por ejemplo, a través de una ley, y determinar que “un equis porcentaje que se precise sea por designación directa, pero solamente un porcentaje”.