"Me resulta un poco raro que solo se hable de los murales", dijo Da Silveira sobre declaración de la Facultad de Arquitectura

El ministro de Educación y Cultura dijo que no es ni "antimurales" ni "antipintada políticas o gremiales". Cree que la sociedad debe ser más sensible y entender que "no cualquier cosa es un pizarrón donde uno puede expresar sus ideas".

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, se expresó este jueves sobre la declaración del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, que manifestó su preocupación por el incremento de la cantidad de murales que "afectan" el espacio urbano en Montevideo.

"Me resulta un poco raro que solo se hable de los murales cuando hay unos pocos murales pero hay muchos lugares, especialmente en Montevideo, en donde la práctica de las pintadas afea edificios que en realidad fueron construidos para embellecer la ciudad", indicó Da Silveira en rueda de prensa.

La declaración del Instituto de Historia se dio luego de que la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) le encargara al artista José Gallino un mural de Antonio Grompone para cubrir una de las fachadas de la sede del Instituto de Profesores Artigas (IPA). Además de cuestionar la técnica del pintor, la Facultad de Arquitectura planteó que este es asunto "gravísimo" porque denota "el desconocimiento absoluto" de las autoridades de "los valores de este edificio singular y la incomprensión de los criterios proyectuales que presiden toda obra de arquitectura".

Da Silveira señaló que esta es "una discusión típica de las sociedades democráticas donde se puede tener más de una opinión". "Yo me alegro que se discutan estas cosas y espero que la discusión no solo incluya los murales sino también las prácticas de pintadas que afean y degradan el valor de muchos edificios públicos y de muchos edificios con valor urbano, arquitectónico", dijo.

Por otra parte planteó que la discusión puntual de este caso "no tiene nada que ver con la libertad de expresión, que tiene que ser estrictamente respetada".

"Creo que de algún modo tenemos que irnos volviendo más sensibles como sociedad y saber que no cualquier cosa es un pizarrón donde uno puede expresar sus ideas y que el respeto de lo arquitectónico, del entramado urbano, tiene que formar parte de nuestras discusiones y de nuestras decisiones", agregó.

El ministro de Educación y Cultura tampoco se mostró de acuerdo con la idea de que haya murales por toda la ciudad. "Como todo, en estas cosas hay una cuestión de grado. Si tuviéramos una ciudad donde en cada rincón hubiera un mural, el resultado no sería estéticamente conveniente”, indicó.

Da Silveira señaló que no es ni "antimurales" ni "antipintada políticas o gremiales". Dijo que en las "debidas proporciones" los primeros "pueden ser un aporte al paisaje urbano". En el caso de las segundas, cree que hay que "pensar bien dónde se pinta y qué efectos tiene eso sobre la calidad del paisaje".